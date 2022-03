La dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.

“Quando guardiamo un ospedale è inevitabile che lo stato dell’immobile che lo ospita è un biglietto da visita che ci rassicura, per questo apprendo con non poco soddisfazione che finalmente a metà aprile partiranno i lavori per il rifacimento delle facciate dell’ospedale di Ceglie Messapica: un affidamento di 700mila euro. La soddisfazione, per altro, è per un obiettivo raggiunto anche con tutto lo sforzo che ho messo in campo come sindaco. Lavori che erano diventati urgenti specie dopo la caduta di calcinacci che mettevano anche a rischio l’incolumità delle persone, dai pazienti al personale sanitario.

Un anno fa ci furono interventi di messa in sicurezza, ma l’allora direttore generale, Pasqualone, assicurò che subito dopo si sarebbe proceduto con i lavori di ristrutturazione generale. Quell’impegno si sta per concretizzare fra 30 giorni. Prendo anch’io un impegno, nell’interesse della mia città, vigilerò sul cantiere perché il cronoprogramma venga rispettato”./comunicato