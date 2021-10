Percorsi turistici senza barriere e accessibili a chiunque. È questo l’obiettivo di Ostuni a Ruota Libera, cooperativa sociale nata tredici anni fa e diventata un importante punto di riferimento per i turisti diversamente abili e non solo, in visita a Ostuni e nei territori limitrofi.

Vincitrice insieme ad altre cinque realtà imprenditoriali e associative del territorio, del bando regionale “Tourism4All – Sviluppo di una rete transfrontaliera per la promozione di destinazioni turistiche”, finanziato dal programma CBC Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020, Ostuni a Ruota Libera organizza “Insieme muoviamoci senza barriere”, una visita guidata nel centro storico della Città bianca chè dà ufficialmente il via al progetto.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 15 in via Mazzini, presso l’Info-point e sede della cooperativa. L’invito è rivolto principalmente alle persone con ridotta capacità motoria e, naturalmente, ai loro accompagnatori. Da qui il gruppo, condotto dalla guida turistica regionale Flo Tanzarella, partirà alla volta del centro storico di Ostuni per visitare gli scorci più caratteristici e ammirare le sue meraviglie architettoniche e paesaggistiche. Ai partecipanti verranno forniti gli ausili necessari per poter svolgere l’escursione in totale sicurezza e comodità.

Nello specifico, il progetto di Ostuni a Ruota Libera inserito nel programma “Tourism 4 All” mira a rendere la Via Francigena, nel tratto che attraversa il Parco delle Dune Costiere, percorribile davvero da chiunque. Presentato in occasione della scorsa giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità, il perogetto prevede l’utilizzo di particolari mezzi e vari ausili di supporto alla mobilità per le persone diversamente abili, tra cui carrozzine elettriche con propulsore elettrico.

Con il progetto “Tourism 4 All” la cooperativa sociale Ostuni a Ruota Libera intende migliorare la qualità dei servizi offerti ai tanti fruitori disabili curiosi di visitare il nostro territorio e, al tempo stesso, potenziare l’inclusività e l’accessibilità dei percorsi turistici sul nostro territorio.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la visita guidata “Insieme muoviamoci senza barriere” è possibile rivolgersi ai numeri: 0831 338165 / 339 2401100 / 373 5356627, oppure scrivere al seguente indirizzo mail: info@ostuniaruotalibera.it.