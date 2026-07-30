Un ritorno carico di significato, nel segno della cultura, dell’amicizia e del profondo legame con la Città Bianca. Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21.00, il Chiostro di Palazzo San Francesco ospiterà Anna Maria Mori, giornalista, scrittrice e presidente onoraria dell’associazione Una Valle di Libri, che presenterà il suo ultimo volume “Disordine. Un abbecedario (quasi) sentimentale”, edito da HarperCollins. A dialogare con lei sarà Fabio Canino, attore, conduttore televisivo e radiofonico, scrittore e tra i più apprezzati divulgatori culturali italiani.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Una Valle di Libri con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi dell’estate e sarà anche l’occasione per celebrare i vent’anni dal conferimento della Cittadinanza Onoraria ad Anna Maria Mori, deliberata dal Comune di Ostuni il 3 luglio 2006, riconoscimento che suggellò il profondo legame tra la scrittrice e la comunità ostunese.

Un rapporto nato ben prima di quel conferimento e consolidatosi negli anni grazie alla sua instancabile attività di promozione culturale e al ruolo determinante svolto nella crescita della storica rassegna “Un’emozione chiamata libro”, contribuendo a fare di Ostuni uno dei principali punti di riferimento della letteratura italiana.

La serata vedrà la partecipazione del Commissario Straordinario del Comune di Ostuni, dott.ssa Erminia Cicoria, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni alle iniziative culturali che valorizzano il territorio e la sua identità.

Anna Maria Mori è una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Nata a Pola, ha collaborato con alcune delle più importanti testate nazionali fino a entrare nella redazione di la Repubblica, quotidiano del quale è stata una delle firme storiche. Nel corso della sua carriera ha raccontato con rigore e sensibilità le vicende dell’Adriatico orientale, dell’esodo giuliano-dalmata e della memoria del confine orientale, diventando un punto di riferimento del giornalismo e della saggistica italiana.

Con “Disordine. Un abbecedario (quasi) sentimentale”, Mori propone un viaggio autobiografico attraverso le lettere dell’alfabeto, trasformate in tappe di un racconto che intreccia ricordi, incontri, emozioni e riflessioni. Un libro in cui la memoria diventa il filo conduttore di una narrazione intensa, capace di alternare profondità, ironia e leggerezza.

Accanto a lei ci sarà Fabio Canino, protagonista del mondo dello spettacolo italiano, volto noto della televisione grazie a programmi di successo come Ballando con le Stelle, autore teatrale, scrittore e voce radiofonica. La sua sensibilità e il suo stile brillante accompagneranno il pubblico in un dialogo che si preannuncia ricco di spunti, aneddoti e riflessioni.

Per Una Valle di Libri, l’incontro assume un valore che va oltre la presentazione di un libro.

«Accogliere Anna Maria Mori a Ostuni è sempre un’emozione particolare», dichiarano Flavio Cellie, presidente dell’associazione, e Francesco Roma, vicepresidente di Una Valle di Libri. «Quest’anno lo è ancora di più perché celebriamo una ricorrenza importante: i vent’anni dalla Cittadinanza Onoraria conferitale dalla Città di Ostuni. Un riconoscimento che ha sancito un rapporto autentico con il nostro territorio e che continua a vivere attraverso il suo impegno, la sua presenza e l’affetto che ha sempre dimostrato verso questa comunità. Anna Maria è la presidente onoraria della nostra associazione e rappresenta per noi una guida preziosa, un punto di riferimento umano e culturale, una donna che ha creduto fin dal primo giorno nel nostro progetto e che continua ad accompagnarne il percorso di crescita.»

«Siamo particolarmente felici anche della presenza di Fabio Canino», proseguono Cellie e Roma. «Il confronto tra due protagonisti della cultura italiana offrirà al pubblico una serata di grande spessore, capace di unire letteratura, memoria, attualità e leggerezza. È questa la missione di Una Valle di Libri: creare occasioni di incontro tra gli autori e i lettori, facendo della cultura uno strumento di partecipazione e di crescita per l’intera comunità.»

L’associazione desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Commissario Straordinario del Comune di Ostuni, dott.ssa Erminia Cicoria, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti dell’iniziativa, all’Ufficio Cultura del Comune di Ostuni e al dirigente dott. Giovanni Quartulli, il cui supporto organizzativo e la costante collaborazione hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, confermando ancora una volta la proficua sinergia tra istituzioni e associazionismo culturale.

Al termine della presentazione, Anna Maria Mori incontrerà il pubblico per il tradizionale firma copie del volume.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

INFORMAZIONI

Evento: Presentazione del libro Disordine. Un abbecedario (quasi) sentimentale

Autrice: Anna Maria Mori

Dialoga con: Fabio Canino

Data: Lunedì 3 agosto 2026

Ore: 21.00

Luogo: Chiostro di Palazzo San Francesco, Ostuni

Ingresso: Libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Organizzazione: Associazione Una Valle di Libri

Con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.