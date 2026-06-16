Le forze politiche e civiche della coalizione di centro-sinistra: Partito Democratico, Prossima, Insieme per Pomes, Consenso Civico, Ostuni è Viva, Italia Viva, confermano con assoluta convinzione il percorso intrapreso in questi anni, rimarcando il pieno e unanime sostegno alla candidatura a sindaco di Angelo Pomes.

Si tratta di una scelta di coerenza e responsabilità verso una città che, nell’ultimo triennio, ha vissuto una fase di profonda crescita e trasformazione, un cambiamento tangibile che i cittadini riconoscono quotidianamente, dando merito all’importante lavoro svolto dall’amministrazione.

Si è trattato di un percorso virtuoso, interrotto purtroppo in modo traumatico e inopinato da chi, ancora una volta, ha dimostrato nei fatti di non avere affatto a cuore le sorti e il bene della propria comunità.

Di fronte a questa irresponsabilità, la coalizione non arretra e rilancia la propria azione con fermezza, aprendo ufficialmente una nuova stagione di adesione al progetto politico, pronta ad accogliere il contributo di tutte le energie sane, civiche e democratiche che vogliono spendersi per il futuro del territorio.

Durante questo anno di transizione, l’impegno prioritario sarà quello di vigilare, sostenere e sollecitare ogni sforzo e iniziativa affinché i tanti progetti avviati e i cantieri in corso non subiscano battute d’arresto o ritardi penalizzanti. Al contempo, le forze progressiste continueranno a rappresentare un punto di riferimento saldo e accessibile per i cittadini, inaugurando una nuova, capillare campagna di ascolto e partecipazione. Attraverso una serie di incontri pubblici e dibattiti aperti, verranno affrontati i temi nevralgici per il futuro di Ostuni: dallo sviluppo economico alla sostenibilità ambientale, dal diritto alla prima casa alle politiche giovanili, dallo sport alla cultura, fino al welfare, al turismo, alla sicurezza e controllo del territorio, all’agricoltura e al rilancio delle attività produttive.

Questo percorso sarà guidato dal medesimo approccio coraggioso e innovativo che ha caratterizzato l’azione amministrativa finora, con la chiara ambizione di fare di Ostuni un modello di eccellenza nel panorama regionale. L’obiettivo è consolidare una città accogliente e moderna, capace di custodire la propria identità storica e paesaggistica pur proiettandosi verso nuove opportunità di lavoro, crescita e innovazione. Una visione in cui nessuno deve essere lasciato indietro: la tutela dei diritti, il rispetto delle legittime istanze di ogni cittadino e l’attenzione instancabile verso le fasce più deboli e fragili rimangono i pilastri insostituibili di un progetto nato per migliorare, concretamente e in ogni ambito quotidiano, la qualità della vita e il benessere dell’intera comunità ostunese.

La coalizione di centro-sinistra di Ostuni

Partito Democratico, Prossima, Insieme per Pomes, Consenso Civico, Ostuni è Viva, Italia Viva