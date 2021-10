Nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre è stato inaugurato il centro per ragazzi disabili “Arcobaleno” nella ritrovata sede di via Conte Tancredi.

“Grazie al lavoro sinergico dei settori Lavori Pubblici e Servizi Sociali, abbiamo intercettato un finanziamento di 55mila euro che ci ha permesso di restituire ai ragazzi e alle loro famiglie, un locale al quale gli utenti erano particolarmente affezionati. – spiega il Sindaco Guglielmo Cavallo – Ora i ragazzi potranno stare insieme in uno spazio rinnovato, dilettandosi in attività creative grazie alle aule che la struttura mette a disposizione.”

Il centro, curato dalla cooperativa Genesi, ritrova la sua vecchia sede nei locali ristrutturati e dotati di tutte le condizioni di sicurezza. “Nel nuovo centro” spiega l’assessore alle politiche sociali, Antonella Palmisano “i nostri ragazzi speciali sono felicissimi perché potranno anche incrementare le loro attività rispetto a quelle che facevano nella vecchia sede; abbiamo, infatti, un nuovo laboratorio per le arti, per la musica e per la cucina”.

I lavori per la ristrutturazione dei locali di via Conte Tancredi si sono svolti in tempi record dopo aver acquisito il finanziamento regionale e con un cofinanziamento diretto anche delle casse comunali.

“Il centro” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Francioso “Era stato chiuso nell’estate del 2015; grazie al lavoro degli uffici abbiamo intercettato un finanziamento regionale che insieme a fondi comunali ha consentito di riaprire in tempi velocissimi una struttura molto attesa da parte dei ragazzi e delle loro famiglie”.

