Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 23 agosto 2024, alle ore 21 presso il Villaggio Torre San Leonardo in Piazzetta del Pilone n°2, per la rassegna “Ludi Piloniani 2024”, si terrà l’evento dal titolo “Depsa, Una vita piena di emozioni”.

Si tratta di una serata in cui Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, si racconterà attraverso filmati e canzoni della sua strabiliante carriera artistica piena di successi.

L’evento sarà presentato da Nella Aquaro e organizzato dalla stessa Nella Aquaro e dall’autrice e regista Mariangela De Anna.

Nel corso della serata, Depsa riceverà il primo Premio “Giornale di Puglia Italia Love Tv Award” dalle mani del direttore di Italia Love Tv e giornalista del Giornale di Puglia, Daniele Martini. Il “Giornale di Puglia Italia Love Tv Award” nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della musica e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E’ stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore responsabile di Italia Love Tv). Questa la motivazione del premio per Depsa: “Le sue parole, la sua musica e i programmi televisivi di cui è stato autore hanno rappresentato da sempre i valori della nostra Italia. A lui gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto”.

Media partner dell’evento le testate Giornale di Puglia e Italia Love Tv. Sponsor della serata l’Ambulatorio Solidale di Martina Franca.