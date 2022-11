­

“Ostuni Welcome Experience” è la rassegna gratuita di itinerari, eventi teatrali e degustazioni alla scoperta di Ostuni.

Si tiene da Settembre a Dicembre 2022, è promossa e organizzata dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Ostuni a cura di Puglia Experience Lab.

Con Ostuni Welcome Experience ai turisti ospiti del nostro territorio viene offerta la possibilità di conoscere i luoghi della cultura e della tradizione meno noti e frequentati, al di fuori dei grandi circuiti turistici, e attraverso modalità insolite.

Molte delle iniziativa si concludono con la degustazione di prodotti tipici locali e di stagione.

Storie da Terrazze, sabato 5 novembre ore 16:30

Sabato 5 novembre con “Storie da Terrazze” intraprenderemo un insolito percorso per conoscere Ostuni dalle sue terrazze panoramiche e attraverso le sue famiglie storiche.

Il modo migliore per vivere la città è conoscere chi ha contribuito alla sua costruzione e vitalità: le famiglie.

Dai luoghi panoramici, ai terrazzamenti, agli stretti vicoli conosceremo la storia della città di Ostuni dal punto di vista di chi ha contribuito a renderla “la città bianca”.

Il percorso avrà inizio presso il sagrato del Santuario della Madonna della Grata, per risalire nei pressi di Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele II.

Al termine verrà offerta una degustazione di prodotti tipici.

Le guide turistiche che effettuano l’attività sono autorizzate dalla Regione Puglia.

INFO PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle iniziative “Ostuni Welcome Experience” è gratuita.

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero +39 329 1668064 (anche WhatsApp).

Consigliamo di indossare scarpe ed abbigliamento comodi e adeguati a delle passeggiate in città.

Per sabato 5 novembre il punto d’incontro è alle ore 16:30 presso il sagrato del Santuario della Madonna della Grata, in Contrada Madonna della Grata a Ostuni.

Ecco la posizione su Google Maps: https://goo.gl/maps/ZeHHftqU8koDG6kJA

