In arrivo un nuovo impulso per l’occupazione nel territorio brindisino grazie a “P.R.O. BRINDISI” (Protocollo per il Rilancio Occupazionale), un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) della Puglia e il Consorzio ASI Brindisi. Obiettivo del protocollo è creare sinergie efficaci per stimolare il mercato del lavoro e generare opportunità lavorative in un’area che necessita di nuovo slancio economico.

La presentazione ufficiale del protocollo si terrà lunedì 11 novembre alle ore 9:00 presso la sala assembleare del Consorzio ASI Brindisi, situata in Via Angelo Titi 19. Durante l’evento, interverranno figure istituzionali e rappresentanti delle principali realtà coinvolte, portando il proprio contributo e sostenendo un piano che mira a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e realtà locali per rispondere alle esigenze occupazionali del territorio.

Tra i relatori, i saluti istituzionali saranno affidati a:

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia;

Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia;

Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi;

Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi;

Beniamino Di Cagno, Presidente di ARPAL Puglia.

Parteciperanno, inoltre, il Dirigente U.O. Coordinamento servizi per l’impiego per Brindisi-Taranto Luigi Mazzei, la Responsabile unico EQ dei Centri per l’impiego di Brindisi Anna Loparco, e il Direttore generale del Consorzio ASI Brindisi Giorgio Rubino. La firma ufficiale del protocollo sarà effettuata dal Direttore di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, e dal Presidente del Consorzio ASI Brindisi, Vittorio Rina.

ARPAL Puglia: un Ente al Servizio dell’Inclusione Lavorativa

ARPAL Puglia, fondata con la Legge Regionale n. 29 del 2018, ha come missione principale la promozione dell’inclusione lavorativa per tutti i cittadini. Attraverso i Centri per l’Impiego (CPI), l’agenzia facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, supporta persone con disabilità e fragilità, monitora il mercato del lavoro e collabora alla programmazione dell’offerta formativa in linea con le esigenze professionali del territorio.

Per ulteriori informazioni sui progetti in corso e sulle attività di ARPAL Puglia, è possibile consultare il sito ufficiale www.arpal.regione.puglia.it.