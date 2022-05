E’ brindisino uno dei i migliori maestri di Padel pugliesi, scelto dall’Accademia Italiana del Fitness per il Corso di Istruttore Padel, che si sta tenendo a Bari in questi giorni presso “Di Palma Padel”, all’interno del Palaghiaccio. Si tratta di Ettore Marchegiano, ex tennista con un passato da calciatore nelle giovanili del Taranto, da tre anni formatore e preparatore dei nuovi istruttori. Il corso rilascia 4 diplomi nazionali riconosciuti (AIF – ASI – OPES e REGIONE) ed è convenzionato con la FIT, la Federazione Italiana Tennis.

Il Padel è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali di ingresso. Si gioca con una racchetta dal piatto rigido, con cui si scambia una pallina esternamente identica a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Anche a Brindisi è oramai Padel-manìa.

“Il Padel è – spiega Ettore – uno sport simile al tennis, ma molto più attivo e dinamico, che lo rende più divertente e piacevole. Contribuisce ad un buon sviluppo fisico, che è fondamentale nelle fasi di crescita, perché l’attività svolta oggi determinerà la forma fisica futura. E’ una disciplina consigliata poi, in quanto aiuta ad evitare obesità e sedentarietà”.