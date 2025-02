Si chiama Erika Zanchetta il nuovo arrivo del Bellaria Padel Brindisi. La forte giocatrice di Latina si aggiunge alla compagine brindisina che ha riconfermato il gruppo dello scorso anno ed ha già aggiunto Lara Meccico, già numero uno in Italia.

Erika Zanchetta è una ex promessa del tennis italiano che a soli 16 anni è entrata nel circuito mondiale WTA. Tanti successi sia a livello giovanile che da senior e poi, nel 2019, il passaggio al padel dove ha raggiunto importanti risultati soprattutto con la Nazionale Italiana. Con la maglia tricolore ha vinto l’argento agli Europei di Roma del 2019 ed il bronzo nel 2021 a Marbella. Nello stesso anno ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di Doha in Qatar.

Giocatrice eclettica è arrivata ad occupare la posizione numero 19 della classifica italiana e riesce a giocare sia a destra che a sinistra avendo maturato una grande esperienza sui campi di mezzo mondo.

“Sono veramente felice di far parte di questo gruppo – ci racconta la ragazza laziale – perchè noto un grande entusiasmo e mi fa piacere farne parte. Con il presidente Giorgino ci sentiamo da diversi anni ma non eravamo mai riusciti ad organizzarci. Questo evidentemente era l’anno giusto”.

Il maestro Marc Salart pone l’accento sugli aspetti tecnici dell’atleta. “Erika Zanchetta è una grande giocatrice con tanti punti di forza nel suo gioco. Grande tecnica ed esperienza che ci consentiranno di avere diverse soluzioni tattiche durante tutto il campionato. Con lei si alza ulteriormente il tasso tecnico della squadra”.

Infine il commento del Club Manager Dario Recchia: “siamo soddisfatti che Erika abbia sposato il nostro progetto. La riconferma del gruppo dello scorso anno e l’inserimento di Lara Meccico e della Zanchetta confermano la precisa volontà di provare a vincere il campionato di serie B. Abbiamo allestito un gruppo forte tecnicamente e coeso che potrà darci le giuste soddisfazioni. E chissà che nei prossimi giorni non si possa annunciare un ulteriore colpo di mercato”.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi