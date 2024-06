Proseguono le Attività e gli Eventi Organizzati dall’Associazione Culturale “Miglio 365”

Lunedì 24 giugno, alle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione sita alla Via Pordenone n.8 a Brindisi, si terrà un incontro di grande rilevanza sociale nell’ambito del podcast “Caffè tra Amici”. Il tema della serata sarà “Padri Separati: La Situazione Attuale”.

L’evento vedrà la partecipazione di due illustri ospiti: l’Avv. Daniela Faggiano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi, e l’Avv. Lorenzo Iacobbi, del Foro di Taranto, esperto in diritto di famiglia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Dott. Renato Rubino.

Il tema dei padri separati è di estrema importanza nel contesto sociale attuale. La separazione e il divorzio non riguardano solo le dinamiche di coppia, ma influiscono profondamente sui rapporti genitoriali e sulla vita dei figli. Spesso, i padri separati si trovano a fronteggiare difficoltà legate alla custodia dei figli, al mantenimento economico e alla gestione del tempo trascorso con i propri figli.

Durante l’incontro, gli avvocati Faggiano e Iacobbi offriranno il loro punto di vista professionale, analizzando la situazione legale attuale e le sfide che i padri separati devono affrontare. Verranno discussi temi quali i diritti di visita, il mantenimento dei figli e le possibili soluzioni per garantire un equilibrio tra gli obblighi economici e il benessere emotivo dei figli.

Uno degli aspetti più interessanti dell’incontro sarà la possibilità per il pubblico di intervenire direttamente. Chiunque potrà porre domande agli ospiti, rendendo il dibattito ancora più interattivo e coinvolgente. Questo confronto diretto permetterà di affrontare questioni pratiche e di ottenere chiarimenti su situazioni specifiche.

Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, l’evento sarà disponibile in diretta streaming sul gruppo Facebook “Miglio 365” e in differita su Instagram. Questo permetterà a un pubblico più ampio di seguire l’incontro e di partecipare al dibattito.

L’Associazione Culturale “Miglio 365” continua così la sua opera di sensibilizzazione e informazione su tematiche di grande rilevanza sociale, offrendo occasioni di confronto e approfondimento su argomenti che toccano da vicino la vita quotidiana di molte persone.