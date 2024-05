L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere”, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”, la Casa di Quartiere Minimus, in quest’occasione arricchita dalla partecipazione di Enoteca Fedele.

L’appuntamento è inserito calendario del Maggio dei libri 2024 – Brindisi, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la lettura.

L’incontro si terrà venerdì 24 maggio ore 18:30, presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “COGNAC, ARMAGNAC E DINTORNI” di PINO DE LUCA”, il raggio verde editore.

Il libro: E si vola in Francia, dunque, tra i vigneti della regione del Cognac, e non solo, per parlare di uno dei distillati più apprezzati per scoprirne la storia e l’essenza, le caratteristiche organolettiche e modalità di produzione, partendo dall’antica arte della distillazione già conosciuta dagli antichi Egizi ma poi perfezionatasi nel Medio Evo fino ad arrivare ai giorni nostri, con un intento che sottende al libro e alla stessa collana: bere consapevole in primo luogo che poi coincide anche con il saper bere – ovviamente sempre con moderazione – ma soprattutto sapendo riconoscere la qualità del prodotto.

L’Autore, Pino De Luca, una moglie e due figlie, tanti ricordi alle spalle e una seconda vita davanti . Pino De Luca è docente di Informatica all’Itis “E Fermi” di Lecce. Tra le pubblicazioni “Regole e Diritti per essere cittadini” ed. Sapere 2000 (2005) e per Kurumuni, collana di etnogastronomia, Per Canti e Cantine – viaggio enofonico nel Salento. Altri romanzi “Le rape di Santino” e “Rossa tacco 12” e “Trappole” ed. Il raggio verde. Attualmente cura le rubriche di Birra e Distillati per Vinoway e Puglia Amazing.

Dialogherà con l’autore: Carlo Amatori, giornalista.

Ad arricchire l’evento la performance musicale tematica a cura del prof. Gaetano Leone, alla chitarra, docente del Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano” e del musicista Artur Xheraj, al flauto.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, ma con prenotazione OBBLIGATORIA al 3881130368 (Messaggio Whatsapp – Antonio Melcore Brindisi e le Antiche Strade)

Camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie