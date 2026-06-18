Venerdì 19 giugno alle ore 20.30, presso la sede dell’Associazione Giuseppe di Vittorio, a Mesagne in via Castello 20, si terrà la visione in diretta streaming della presentazione dell’ultimo libro di Francesca Albanese “La luce del risveglio: dalla Palestina al mondo intero”, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Palestina Anima Mundi.

L’appuntamento si inserisce in una mobilitazione diffusa che coinvolgerà contemporaneamente oltre centosettanta piazze, presidi e luoghi di solidarietà in tutta Italia. Anche Mesagne parteciperà a questa iniziativa grazie all’impegno di diverse realtà sociali del territorio provinciale di Brindisi.

Il volume di Francesca Albanese propone una riflessione sul significato della questione palestinese nel contesto contemporaneo, presentandola come simbolo universale della resistenza all’oppressione e al colonialismo. Attraverso l’analisi della situazione in Palestina, il libro affronta il tema delle responsabilità della comunità internazionale e invita a una presa di coscienza collettiva di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani in corso.

Gli organizzatori sottolineano come la situazione in Palestina rappresenti oggi una delle principali emergenze umanitarie e politiche a livello internazionale e intendono offrire uno spazio di approfondimento, confronto e solidarietà. In queste settimane, Francesca Albanese è stata al centro di un intenso dibattito internazionale e di contestazioni legate al suo incarico presso le Nazioni Unite. Parallelamente, numerose realtà della società civile e migliaia di cittadini hanno espresso sostegno al suo lavoro, riconoscendone l’impegno nella difesa del diritto internazionale e dei diritti umani.

“Palestina Anima Mundi” vuole essere un momento di confronto, consapevolezza e partecipazione, nella convinzione che la costruzione della pace passi attraverso la conoscenza, il dialogo e la difesa dei diritti fondamentali di tutti i popoli.

Ingresso libero.

ANPI sezione di Mesagne,

Associazione “Giuseppe di Vittorio”;

Mesagne for Peace