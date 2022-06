Sabato 18 giugno 2022 – Parata iniziale

Dalle ore 17.00 Raduno presso Parco Buscicchio;

ore 18.15 partenza da via Mantegna 10 percorso verso viale Caravaggio;

ore 19.00 prima tappa con sosta davanti alla Parrocchia San Lorenzo da Brindisi, ripartenza in direzione via Mantegna, deviazione all’altezza della scuola primaria di via Mantegna 8, passaggio per via Giuseppe De Nittis,

ore 19.30 seconda tappa con sosta presso piazza Raffaello;

ore 19.45 via Raffaello, via Mantegna (angolo davanti alla scuola secondaria di primo grado di via Mantegna 23), via Felice Carena;

ore 20.00 seconda tappa con sosta presso piazza Felice Casorati nei pressi della Parrocchia Cristo Salvatore

ore 20.30 ritorno per via Mantegna presso Parco Buscicchio per la presentazione delle giornate successive.

Domenica 19 giugno 2022

Piazza Raffaele De Grada

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Torneo quadrangolare calcio a 5 qualificazioni

Dalle 20.30 cena sociale in piazza Raffaele De Grada

Lunedì 20 giugno 2022

Piazza Canaletto (piazzale dietro chiosco ortofrutta)

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Torneo quadrangolare pallavolo 3vs3 qualificazioni

Dalle 20.30 cena sociale in piazza Giotto

Martedì 21 giugno 2022

Piazza Carrà

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Torneo quadrangolare basket 3vs3 qualificazioni

Dalle 20.30 cena sociale in piazza Carrà

Mercoledì 22 giugno 2022

Parco Buscicchio

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Torneo quadrangolare touch rugby qualificazioni

Dalle 20.30 cena sociale presso Parco Buscicchio

Giovedì 23 giugno 2022

Parco Buscicchio

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Torneo quadrangolare calcio a 5 Finali

Torneo quadrangolare pallavolo 3vs3 Finali

Venerdì 24 giugno 2022

Parco Buscicchio

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Torneo quadrangolare calcio a 5 Finali

Torneo quadrangolare pallavolo 3vs3 Finali

Sabato 25 giugno 2022

Ciclopasseggiata (nella formula di Brindisi in Biciletta)

Partenza ore 9.30 Viale Leonardo Da Vinci (Area verde tra via Edoardo Dalbono, Via Ligabue e via Leonardo Da Vinci)

Percorso

Viale Leonardo Da Vinci, via Medardo Rosso, via Pellizza da Volpedo, via Benvenuto Cellini, via Soldati, via Andrea Mantegna, viale Caravaggio, via Ligabue (arrivo presso area verde lato opposto della partenza).

Sabato 26 giugno 2022

Corsa / Passeggiata veloce

Partenza ore 9.30 Viale Leonardo Da Vinci (Area verde tra via Edoardo Dalbono, Via Ligabue e via Leonardo Da Vinci)

Percorso

Viale Leonardo Da Vinci, via Medardo Rosso, via Pellizza da Volpedo, via Benvenuto Cellini, via Soldati, via Andrea Mantegna, viale Caravaggio, via Ligabue (arrivo presso area verde lato opposto della partenza).

Premiazione e dj set

Ore 21.00 Piazza Felice Casorati