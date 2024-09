La Junior Fasano mostra un grande cuore ma non riesce a tornare con un risultato utile dalla trasferta di Cassano Magnago, con il team locale che ha avuto la meglio con il risultato di 32-28 nella gara valida per la 3^ giornata della Serie A Gold 2024/25.

Partono bene i campioni d’Italia, avanti sul 2-5 dopo 6’, ma complice la prima di una lunga serie di inferiorità numeriche, la compagine amaranto torna subito in partita (6-5 all’11’), per poi prendere il controllo del match (7-7 l’ultima parità al 14’, poi break di 5-0 e punteggio sul 12-7 al 22’). La Junior, già acciaccata, prova il recupero, accorciando fino al goal del 13-10 firmato da Cantore, che però nella circostanza si fa male abbandonando la contesa. Ne approfitta il Cassano che allunga nuovamente portandosi sul +6 (16-10 al 29’), con la prima frazione che si chiude sul 17-11.

In avvio di ripresa la formazione lombarda tocca il massimo vantaggio (18-11 al 31’), ma Zeljko Beharevic e compagni mostrano forza e orgoglio, e, nonostante la squalifica di Marinho Da Cunha, lentamente si riavvicinano agli avversari, trascinati anche dalle parate di Alessandro Leban e dalle reti di Davide Pugliese (8 goal e miglior realizzatore di serata): – 4 al 35’ (19-15), – 3 al 37’ (20-17), -2 al 42’ (24-22). Gli uomini allenati da Matteo Bellotti riescono però ad impedire che la rimonta si completi, respingendo i fasanesi sul -5 (27-22 al 47’) e gestendo la contesa sino al 32-28 della sirena.

Nonostante la sconfitta, c’è dunque poco da rimproverare per la Junior Fasano, che avrà l’occasione per tornare alla vittoria sabato prossimo, quando alle 19 nel Palazzetto di contrada Vigna Marina giungerà la Publiesse Chiaravalle.

“Nella condizione in cui eravamo, con tanti ragazzi acciaccati già in partenza ed allenatisi poco in settimana, e con le defezioni sopraggiunte nel corso della partita, posso certamente dire che abbiamo dato tutto – dichiara coach Domenico Iaia – Certamente abbiamo commesso degli errori, sia in attacco che in difesa, ma, considerando che alcuni dei ragazzi sono alle prime esperienze su questi palcoscenici, abbiamo nel complesso tenuto bene, rispettando quanto preparato alla vigilia, e posso rimproverare poco. Probabilmente il distacco finale è bugiardo e c’è rammarico, ma al contempo anche tanto ottimismo, perché non appena ci riequilibreremo giungeranno risultati e vittorie, convinto anche che la sorte prima o poi sarà dalla nostra e non pagheremo gli episodi come accaduto contro il Bolzano ed oggi contro il pur forte Cassano Magnago”

.

Tabellino

Cassano Magnago-Junior Fasano 32-28 (17-11 p.t.)

Cassano Magnago: Dapiran 5, Fantinato 1, Moretti 6, Monciardini, Salmini, Lazzari, Adamo 3, La Bruna, Branca, Bassanese 4, Salvati, Kabeer 1, Dorio 1, Mazza 5, Savini 6, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 4, Rivan 5, Pugliese 8, Leban, Nardelli, Cantore 3, Marinho Da Cunha, Beharevic, Mizzoni 4, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto 2. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati della 3^ giornata: Raimond Sassari-Sparer Eppan 29-24 (disputata l’11/09), Publiesse Chiaravalle-Bozen 27-37, Cassano Magnago-Junior Fasano 32-28, Camerano-Pressano 30-34, Brixen-Teamnetwork Albatro Siracusa 34-35, Conversano-Secchia Rubiera (16/10), Alperia Black Devils Merano-Macagi Cingoli (16/10).

Classifica: Teamnetwork Albatro Siracusa 6, Cassano Magnago e Bozen 5, Raimond Sassari* e Pressano 4, Brixen 3, Conversano**, Alperia Black Devils Merano*, Junior Fasano e Sparer Eppan 2, Secchia Rubiera*, Camerano e Publiesse Chiaravalle 0.

Prossimo turno (28/09): Pressano-Raimond Sassari, Teamnetwork Albatro Siracusa-Camerano, Macagi Cingoli-Brixen, Secchia Rubiera-Cassano Magnago, Bozen-Alperia Black Devils Merano, Junior Fasano-Publiesse Chiaravalle (ore 19), Sparer Eppan-Conversano.