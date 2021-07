Sono stati diramati nel pomeriggio di oggi dalla FIGH i calendari della Serie A1 2021/22, con l’Acqua & Sapone Junior Fasano che esordirà l’11 settembre in casa del Secchia-Rubiera. Primo impegno casalingo sette giorni dopo contro il Carpi, con il derby contro i campioni d’Italia del Conversano in calendario invece per la 12^ giornata (11 dicembre in trasferta, 30 aprile tra le mura amiche).

Turno di riposo infine alla 9^ (20 novembre e 2 aprile), con la regular season che si chiuderà il 7 maggio, lasciando poi spazio alle Semifinali Scudetto e Play-Out (18, 21 e 22 maggio), ed alle Finali Scudetto e Play-Out (25, 29 e 31 maggio).

Queste le prime dichiarazioni di Francesco Ancona, confermato alla guida tecnica della squadra che comincerà con la preparazione, in sede, il prossimo 3 agosto: “Inizio subito a sorpresa contro le due neopromosse, a partire dal Rubiera protagonista di un’ottima campagna di rafforzamento, e che sicuramente renderà la gara difficilissima su di un campo storico per la pallamano italiana. Anche il Carpi a casa nostra in seguito venderà cara la pelle, ma ci faremo trovare pronti. Noi abbiamo mantenuto l’assetto della scorsa stagione inserendo Sperti e Hjortenbo, bisogna farli integrare il prima possibile e riprendere l’ottimo cammino lasciato alla fine dello scorso campionato“.

Questo il calendario completo delle gare della Junior:

1^ giornata Secchia Rubiera – Fasano (11/09 e 22/01)

2^ giornata Fasano – Carpi (18/09 e 29/01)

3^ giornata Trieste – Fasano (25/09 e 5/02)

4^ giornata Fasano – Pressano (2/10 e 12/02)

5^ giornata Appiano – Fasano (18/10 e 26/02)

6^ giornata Fasano – Bolzano (23/10 e 5/03)

7^ giornata Fasano – Merano (30/10 e 12/03)

8^ giornata Siracusa – Fasano (13/11 e 26/03)

9^ giornata Turno di riposo (20/11 e 3/04)

10^ giornata Sassari – Fasano (27/11 e 9/04)

11^ giornata Fasano – Cassano (4/12 e 23/04)

12^ giornata Conversano – Fasano (11/12 e 30/04)

13^ giornata Fasano – Bressanone (18/12 e 7/05)

Qui tutti i dettagli: http://www.figh.it/home/campionati-nazionali/calendari-nazionali/serie-a-maschile/3688-serie-a1-maschile/file.html

