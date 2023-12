Va alla Sidea Group Junior Fasano il primo derby stagionale, valido per la 12^ giornata della Serie A Gold, con il Conversano superato con il punteggio di 29-25.

Come da previsioni, è stata una gara avvincente e combattuta, a lungo equilibrata, con il primo break dell’incontro, favorevole ai biancazzurri, che giungeva tra il 13’ ed il 15’, quando i campioni d’Italia si portavano dal 6-6 al 9-6. Gli uomini di Tarafino reagivano realizzando un analogo contro parziale (9-9 al 19’), con la danza che si ripeteva alla stessa maniera nelle fasi successive, quando Filippo Angiolini (straripante) e compagni si portavano sul 12-9 (al 24’), per poi essere raggiunti sul 12-12 in avvio di ripresa.

Al 36’ giungeva l’ultima parità (16-16) della sfida, la cui inerzia si spostava poi in maniera più decisa sul fronte del team fasanese, che toccava il +4 al 43’ (21-17). I biancoverdi non riuscivano infatti ad andare più oltre il -2, raggiunto per l’ultima volta al 55’ (26-24), con i padroni di casa che, trascinati da un irresistibile Marko Knezevic (autore di 12 reti), gestivano con lucidità i minuti conclusivi sino al 29-25 della sirena.

Entrambe le squadre venivano salutate con applausi convinti dal folto pubblico che ha gremito gli spalti del nuovo Palazzetto dello Sport di Fasano, con i supporters biancazzurri che hanno festeggiato la conferma in vetta (con una gara in meno) e che hanno dato appuntamento al gruppo capitanato da Flavio Messina alle Finals di Supercoppa in programma a Chieti nel prossimo week-end.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Pallamano Conversano 29-25 (12-11 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 1, Angiolini 6, Amato 2, Pugliese 3, Leban, Messina 1, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Beharevic, Knezevic 12, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Pallamano Conversano: Di Caro, Scaramelli 2, Realmonte, Gligic 2, Cwieka 9, Degiorgio, Tinkir 3, Sperti 1, Francelli 1, Scarcelli, Nelson 3, Possamai 2, Alfarano, Marrochi 1, Lupo 1. All.: Alessandro Tarafino.

Arbitri: Anastasio-Zappaterreno

Risultati 12^ giornata Serie A Gold: Teamnetwork Albatro-Carpi 30-27, Bolzano-Brixen 28-29, Cassano Magnago-Macagi Cingoli 40-26, Raimond Ego Sassari-Alperia Black Devils 15-29, Sparer Eppan-Secchia Rubiera 42-31, Trieste-Pressano 27-23, Sidea Group Junior Fasano-Conversano 29-25.

Classifica: Sidea Group Junior Fasano* ed Alperia Black Devils 20, Bolzano 19, Brixen* 18, Conversano 17, Cassano Magnago 16, Raimond Ego Sassari 14, Teamnetwork Albatro 10, Macagi Cingoli e Sparer Eppan 8, Trieste 6, Secchia Rubiera 5, Carpi 4, Pressano 1. *Una partita in meno (Brixen-Junior Fasano si recupererà il 20/12 alle 20).

Prossimo turno (13/01, ultimo d’andata): Carpi-Cassano Magnago, Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro, Pressano-Sparer Eppan, Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Conversano-Bolzano, Brixen-Trieste, Macagi Cingoli-Raimond Ego Sassari (24/01).

Finals Supercoppa Italiana – Casa della Pallamano (Chieti)

Sabato 16 dicembre – semifinali: ore 17.30 Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils, ore 20 Brixen-Raimond Ego Sassari.

Domenica 17 dicembre – finale ore 17.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO