Raimond Sassari-Sidea Group Junior Fasano 34-32 (14-14 p.t.)

Raimond Sassari: Spanu, Aldini, Nardin 15, Carta, Mura, Malandrin De Oliveira 8, Bronzo 5, Delogu, Halilkovic 2, Bomboi, Pintori, Delrio, Sampaolo, Grbavac, Hamouda 2, Brzic 2. All.: Francisco Javier “Zupo” Equisoain Azanza.

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 8, Sperti, Pugliese 4, Leban, Notarangelo, Messina, Boggia, Cantore 5, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 7, Corcione, Jarlstam 6. All.: Vito Fovio.

Arbitri: C. Cardone – L. Cardone.

Va alla Raimond Sassari Gara 1 delle Finali Scudetto, con la formazione sarda che supera per 34-32 la Sidea Group Junior Fasano al termine di una gara combattuta ed equilibrata sino alla fine.

Avvio di match caratterizzato da una serie di break e contro-break, con la compagine biancazzurra, che si spinge subito sullo 0-3, per poi essere raggiunta dai padroni di casa sul 3-3 e tornare sul + 3 (3-6 al 9’). Al 15’ la situazione è di nuovo in parità (8-8), con le due squadre che procedono a braccetto sino al 14-14 del 30’, nonostante l’inerzia maggiormente favorevole a Flavio Messina e compagni.

Migliore l’approccio nei minuti iniziali della ripresa da parte del Sassari, che giunge sul 18-15 al 34’, con la Junior che impatta al 36’ sul 18-18 per poi finire, falcidiata da una lunga serie di sette metri e di “due minuti” avversi, sotto di quattro reti al 44’ (26-22). La reazione del team biancazzurro non tarda comunque ad arrivare, e tra il 50’ ed il 53’ arriva il sorpasso (da 28-26 a 28-29), con il pareggio che di fatto resiste sino al 31-31 del 57’.

Nei momenti conclusivi, sostenuta dal gremito PalaSantoru, la Raimond realizza però il parziale decisivo, chiudendo Gara 1 sul 34-32. Protagonista di un ottimo incontro, la Sidea Group avrà, davanti ai propri calorosi tifosi, la chance di pareggiare la serie in Gara 2, in programma alle 18.30 di giovedì prossimo, 18 maggio, nella palestra Zizzi, sede anche dell’eventuale Gara 3 che sarebbe in calendario alle 20.30 di sabato 20 maggio.

Le modalità per l’acquisto dei biglietti per la sfida, o le sfide, che assegneranno il tricolore, saranno comunicate nei prossimi giorni.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata molto dura ma i ragazzi hanno fatto di tutto per portare a casa il risultato – dichiara il vice allenatore Giuseppe Crastolla – pagando per qualche decisione arbitrale dubbia, ma anche per alcuni errori di troppo da parte nostra che non ci hanno fatto chiudere l’incontro con un punteggio favorevole quando ne abbiamo avuto l’opportunità nei minuti finali. Usciamo dal PalaSantoru comunque consapevoli che l’avversario è alla nostra portata, e siamo convintissimi di poter portare la serie a Gara 3 per conquistare uno scudetto da regalare a noi stessi ed ai nostri tifosi”.

