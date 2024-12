La Junior sbanca il PalaQuaresima di Cingoli con il risultato di 31-32 nell’ultimo turno del girone d’andata e conquista l’accesso alle Finals di Coppa Italia con il settimo posto a metà della regular season.

Match vivace, combattuto ed a lungo equilibrato in terra marchigiana, con la prima parte che vede le due squadre costantemente alternarsi alla guida del punteggio. Al 3-1 iniziale a favore dei locali, rispondono i pugliesi con un parziale di 3-0 (4-5 al 9’), che diventa 5-7 al 12’. Gli ospiti vanno nuovamente sotto sul 9-8 al 15’, per poi tornare avanti sul 10-11 al 18’, con il doppio vantaggio del 25’ (13-15) che viene congelato sino all’intervallo (16-18).

Il Cingoli parte bene nella ripresa, e con un break di 3-0 torna avanti (20-19 al 36’), ma si tratta di un fuoco di paglia, perché la Junior risponde con un 4-0 (20-23 al 39’) e di fatto non si fa raggiungere più dalla formazione marchigiana, che resta comunque in partita fino alla fine. Al 45’ infatti i biancazzurri si spingono sino al +4 (23-27), ma gli uomini allenati da Sergio Palazzi tornano a contatto (28-29 al 48’), restandovi sino alla sirena conclusiva, senza però raggiungere mai Zeljko Beharevic e compagni che resistono, evitando la rete del pari in un paio di circostanze, e chiudono il match sul 31-32.

Guadagnato così l’accesso alla Coppa Italia in programma dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi, la Junior punta ora a chiudere al meglio l’anno solare, a partire dall’impegno in programma sabato prossimo a Bolzano nella prima giornata del girone di ritorno.

“Abbiamo conquistato una vittoria importantissima contro una buona squadra che non molla mai – dichiara coach Domenico Iaia – Noi anche oggi abbiamo commesso tanti errori tecnici e sembra tavolta che vogliamo farci del male da soli, preferendo situazioni complicate a scelte semplici. Avremmo potuto chiuderla molto prima, però è andata così…portiamo a casa comunque due punti preziosi per avvicinarci quanto prima alla salvezza e che ci consentiranno di partecipare alla Coppa, che era comunque un obiettivo importante”.

Tabellino

Cingoli-Junior Fasano 31-32 (16-18 p.t.)

Cingoli: Jaziri, D’Agostino 3, D’Benedetto 4, Ciattaglia 4, Naghavialhosseini 4, Mangoni 3, Latini, Strappini 1, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Vojinovic 2, Coppola, Albanesi, Makhlouf 10. All.: Sergio Palazzi.

Junior Fasano: Sibilio, Boggia 3, Rivan Rodriguez, Pugliese 8, Leban, Notarangelo 4, Cantore 6, Marinho Da Cunha 6, Beharevic, Capello Cardozo, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 5, Montalto. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati della 13^ giornata:

Teamnetwork Albatro Siracusa-Cassano Magnago 26-30, Macagi Cingoli-Junior Fasano 31-32, Secchia Rubiera-Bozen 24-26, Pressano- Publiesse Chiaravalle 28-30, Raimond Sassari-Camerano 39-29, Sparer Eppan-Alperia Black Devils Merano 29-29, Conversano-Brixen 36-32.

Classifica:

Conversano (1°) e Cassano Magnago (2°) 22, Raimond Sassari (3°) 21, Teamnetwork Albatro Siracusa (4°) 20, Alperia Black Devils Merano (5°) 19, Bozen (6°) 18, Junior Fasano (7°) 13, Brixen (8°) 12, Pressano 11, Sparer Eppan 9, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 0.

Prossimo turno (7/12):

Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle, Secchia Rubiera-Raimond Sassari, Bozen-Junior Fasano (ore 18), Macagi Cingoli-Cassano Magnago, Pressano-Alperia Black Devils, Conversano-Camerano, Sparer Eppan-Brixen.

Tabellone Coppa Italia – Quarti di finale (27/28 febbraio):

Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano (A), Raimond Sassari-Bozen (B), Cassano Magnago-Junior Fasano (C), Conversano-Brixen (D).

Semifinali (1° marzo): Vincente C-Vincente B, Vincente A-Vincente D.

Finale il 2 marzo.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO