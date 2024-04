La Sidea Group Junior Fasano fa sua la sfida al vertice della 24^ giornata della Serie A Gold contro il Brixen, superato con il risultato di 31-30 al termine di un match intenso, spettacolare ed equilibrato. Decisivo, nel Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, gremito da oltre 1200 calorosi spettatori, il grande secondo tempo dei campioni d’Italia in carica, sotto di tre reti al termine della prima frazione.

Il team biancazzurro inizia al meglio il match, portandosi al 5’ sul +2 (4-2), vantaggio replicato anche al 13’ (8-6) prima del break degli alto-atesini, che con un parziale di 4-0 capovolgono il punteggio (8-12), spostando dalla propria parte l’inerzia della gara. I fasanesi reagiscono avvicinandosi sino all’11-12 del 23’, ma gli ospiti allungano nuovamente, spingendosi sino al + 5 del 28’ (12-17) per poi rientrare negli spogliatoi dopo i primi 30’ avanti sul 14-17.

La Junior in avvio di ripresa riemerge dagli spogliatoi con il piglio giusto, impattando sul 18-18 al 37’, con il Brixen che resta comunque sul pezzo, ritrovandosi a gestire ancora un +2 al 44’ (20-22). Nei minuti successivi però, sostenuti da una difesa eccellente, guidata da un magistrale Alessandro Leban, dalle reti di Pablo Cantore (9 complessive le sue marcature, che valgono la statistica di miglior realizzatore di serata), e dall’incessante e rumoroso sostegno dei propri sostenitori, Flavio Messina e compagni capovolgono il risultato, giungendo a condurre prima sul + 2 (24-22 al 49’), e poi sul +3 (26-23 al 51’). Gli uomini di Niederwieser restano in ogni caso in partita, accorciando sino al -1(30-29 al 58’), ma nel finale Davide Pugliese e compagni rimangono lucidi, e con un goal di Filippo Angiolini, a 14’’ dalla sirena, chiudono la contesa, conclusasi dunque con il risultato di 31-30 nel tripudio dei presenti sugli spalti.

Grazie a questo successo, la Sidea Group allunga in vetta, portandosi a tre lunghezze di vantaggio sul Brixen, con il primo posto al termine della regular season che sarà matematico ottenendo almeno una vittoria negli ultimi due impegni prima dei Play-Off Scudetto, che vedranno i fasanesi affrontare prima il Conversano in trasferta (derby in programma sabato prossimo, 27 aprile, alle 19), e poi il Merano in casa (4 maggio).

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Brixen 31-30 (14-17 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 3, Angiolini 4, Pugliese 5, Leban, Notarangelo, Messina, Boggia 1, Nardelli, Gallo, Cantore 9, Marinho Da Cunha 6, Beharevic, Knezevic 2, Legrottaglie, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Brixen: Volarevic, Azzolin 3, De Oliveira Candido 4, Arcieri 7, Canete 6, E. Iballi, A. Iballi, Korbel 2, Sontacchi 2, Sonnerer 2, Muehloegger, Puntaier, Sticker 4, Lubinati. All.: Michael Niederwieser.

Arbitri: Merisi-Pepe.

Risultati 24° turno: Teamnetwork Albatro-Macagi Cingoli 31-26, Secchia Rubiera-Carpi 30-29, Bozen-Pressano 30-32, Cassano Magnago-Alperia Black Devils 28-24, Raimond Ego Sassari-Conversano 31-32, Trieste-Sparer Eppan 31-32, Sidea Group Junior Fasano-Brixen 31-30.

Classifica: Sidea Group Junior Fasano 41, Brixen 38, Alperia Black Devils 36, Conversano 35, Bolzano 34, Cassano Magnago 32, Raimond Ego Sassari 29, Teamnetwork Albatro 18, Sparer Eppan 17, Macagi Cingoli 16, Trieste 13, Pressano 11, Secchia Rubiera 10, Carpi* 6. *Retrocessa in Serie A Silver.

Prossima giornata (12^ di ritorno, 27/04): Macagi Cingoli-Cassano Magnago, Secchia Rubiera-Sparer Eppan, Carpi Teamnetwork Albatro, Pressano-Trieste, Brixen-Bozen, Conversano-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Alperia Black Devils-Raimond Ego Sassari.

Fasano, 20 aprile 2024.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO