Torna al successo la Sidea Group Junior Fasano, che tra le mura amiche del nuovo Palazzetto dello Sport ha superato per 33-24 il Carpi nella 2^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24.

Match in discesa sin dalle battute iniziali per i campioni d’Italia, avanti già sul +6 dopo 11’ (8-2) grazie anche alle prime reti davanti ai suoi nuovi tifosi del neo-arrivato Joao Marinho Da Cunha. Gli ospiti tentano di rientrare in partita, ma di fatto non vanno mai oltre il -4, toccato più volte nel corso della prima frazione, con i biancazzurri che a loro volta, dopo il 12-6 del 18’, non riescono più ad ampliare il divario oltre le cinque lunghezze, a testimonianza di un incontro divenuto più equilibrato.

Chiusi i primi 30’ sul 16-11 a proprio favore, Flavio Messina e compagni gestiscono senza grossi affanni anche la ripresa, con gli emiliani tenuti costantemente a distanza di sicurezza (20-13 al 35’, 24-19 al 46’, 29-21 al 52’). Nel corso della contesa trovano spazio sul campo tutti gli uomini a referto, fatta eccezione per Daniele Vinci, infortunatosi durante il riscaldamento, e Pablo Cantore, tenuto precauzionalmente a riposo per un problema alla caviglia. Gloria nei minuti finali anche per l’esordiente portiere Giuseppe Ciaccia, che negli ultimi giri di lancette non subisce reti, mentre sul fronte opposto del campo Nicola Legrottaglie con due goal fissa il risultato sul 33-24 della sirena.

La Junior in campionato è ora attesa dalla duplice trasferta di Cingoli (recupero della 1^ giornata di ritorno il 7 febbraio) e Siracusa (10 febbraio), con il prossimo weekend che invece vedrà disputarsi a Riccione le Finals di Coppa Italia. Per i fasanesi l’esordio nella manifestazione è fissato per le ore 20 di venerdì 2 febbraio, quando nei quarti sarà affrontato il Cassano Magnago.

“Gli obiettivi da raggiungere nel match contro il Carpi – dichiara coach Vito Fovio – erano quello di vincere, ovviamente, e quello di provare nuove soluzioni offensive e difensive, ed a mio parere ci siamo riusciti al meglio, nonostante la presenza solo nel secondo tempo di Filippo Angiolini e l’assenza per tutta la gara di Pablo Cantore. I ragazzi hanno risposto bene e sono contento perché si respira un’aria positiva, avendo dato tutti il massimo. Con l’innesto di Cunha poi abbiamo molta più varietà e più possibilità di rotazioni, e questo è molto importante per essere competitivi e per divertirci di più, sia noi che i nostri tifosi”

Sidea Group Junior Fasano-Pallamano Carpi 33-24 (16-11 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 2, Angiolini 4, Amato 1, Pugliese 6, Leban, Messina 2, Boggia 2, Gallo, Cantore, Marinho Da Cunha 6, Vinci, Beharevic, Knezevic 6, Ciaccia, Legrottaglie 2, Corcione 2. All.: Vito Fovio.

Carpi: Jurina, Monzani 1, S. Serafini 3, Soria, Nocelli 2, Carabulea 1, Cioni, Coppola 4, Sibilio, Damjanovic 3, Errico 5, Marques Costa 1, Sortino 3, Mejri 1. All.: Davide Serafini.

Arbitri: Simone-Monitillo.

Risultati della 15^ giornata: Sidea Group Junior Fasano-Carpi 33-24, Cassano Magnago-Secchia Rubiera 35-18, Pressano-Brixen 20-26, Trieste-Alperia Black Devils 21-20, Sparer Eppan-Conversano 33-32, Bozen-Macagi Cingoli (14/02), Raimond Ego Sassari-Teamnetwork Albatro (14/02).

Classifica: Brixen 26, Alperia Black Devils* e Sidea Group Junior Fasano* 22, Conversano 21, Cassano Magnago* 20, Bozen** 19, Raimond Ego Sassari* 16, Sparer Eppan 11, Teamnetwork Albatro** e Macagi Cingoli** 10, Trieste 8, Secchia Rubiera 7, Pressano e Carpi 4. *Una partita in meno, **Due partite in meno.

Prossimo turno (10/02 3^ di ritorno): Cassano Magnago-Raimond Ego Sassari, Teamnetwork Albatro-Sidea Group Junior Fasano (16.30), Macagi Cingoli-Trieste, Secchia Rubiera-Brixen, Carpi-Bozen, Conversano-Pressano, Alperia Black Devils-Sparer Eppan.

COMUNICATO STAMP JUNIOR FASANO