Netto successo nella 5^ giornata della Serie A Gold per la Sidea Group Junior Fasano, che supera la Raimond Ego Sassari per 34-22 al termine di un match sempre condotto dalla formazione biancazzurra.

Davanti al proprio caloroso pubblico nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, Flavio Messina e compagni si portano subito sul 3-0, che diviene +4 al 7’ (6-2). Gli ospiti non riescono a contenere lo svantaggio sotto le due reti e tra il 14’ ed il 21’ giunge il parziale di 5-0, realizzato dai fasanesi, che allungano sul 14-6 e di fatto indirizzano con anticipo la sfida che l’anno scorso decise lo scudetto. I padroni di casa toccano al 27’ il +10 (18-8), e con il medesimo gap, sul 19-9 si chiudono i primi 30’, con il secondo tempo che non fa registrare nessuna significativa reazione da parte del team sardo, che non torna mai oltre il -8. I campioni d’Italia gestiscono dunque senza affanni la ripresa, spingendosi sino al +13 del 52’ (31-18) e chiudendo la contesa sul 34-22 tra gli applausi dei numerosi spettatori che già attendono con entusiasmo il match europeo di sabato prossimo.

La Junior Fasano è infatti attesa alle 19 di sabato, 14 ottobre, dalla gara di andata del 2° turno di European Cup contro i cechi dell’SKKP Brno, che a loro volta ospiteranno la sfida di ritorno domenica 22 ottobre. Per il ritorno in campionato occorrerà attendere invece novembre, dopo la pausa per gli incontri della Nazionale contro la Turchia nelle Qualificazioni per i Mondiali 2025.

Decisamente soddisfatto intanto per la vittoriosa sul Sassari coach Vito Fovio, che dichiara: “Sin dall’avvio siamo stati molto bravi e non abbiamo ripetuto nel corso della partita gli errori visti nello scorso match a Cassano Magnago, portando a casa agevolmente il match. Abbiamo difeso in maniera straordinaria e conseguentemente anche Alessandro Leban ha fornito una grande prestazione, ma in generale siamo in costante crescita e sono contento per i ragazzi che meritavano quest’iniezione di fiducia, visto anche il grande impegno che ci mettono in ogni allenamento. Ora ci attende il doppio impegno europeo contro il Brno, squadra fortissima, ed a prescindere da come andrà, sarà un’occasione molto importante per la nostra crescita”.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Raimond Ego Sassari 34-22 (19-9 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 3, Angiolini 6, Amato 2, Pugliese 8, Leban, Messina 1, Boggia 2, Monopoli, Gallo, Cantore 1, Vinci, Beharevic, Knezevic 10, Comerlatto, Legrottaglie 1, Corcione. All.: Vito Fovio.

Raimond Ego Sassari: Pavani, Aldini, Nardin 6, Mura, Della Vecchia 2, Malandrin De Oliveira 2, Delogu 1, Halilkovic 2, Bomboi 1, Lamelas Gomes 5, Sampaolo, Manojlovic 1, Brzic 1, Vranac 1. All.: Zupo Equisoain.

Arbitri: Prandi-Pipitone.

Risultati del 5° turno: Bozen-Cassano Magnago 29-26, Pressano-Macagi Cingoli 28-34, Conversano-Secchia Rubiera 26-20, Sparer Eppan-Carpi 38-31, Trieste-Teamnetwork Albatro 29-25, Brixen-Alperia Black Devils 25-22, Sidea Group Junior Fasano-Raimond Ego Sassari 34-22.

Classifica: Conversano e Bozen 10, Brixen, Sidea Group Junior Fasano e Cassano Magnago 8, Alperia Black Devils 6, Raimond Ego Sassari, Macagi Cingoli e Trieste 4, Teamnetwork Albatro, Sparer Eppan e Carpi 2, Pressano e Rubiera 1.

Prossimo turno (14/10): Teamnetwork Albatro-Sparer Eppan, Carpi-Pressano, Macagi Cingoli-Brixen, Cassano Magnago-Trieste, Alperia Black Devils-Conversano, Secchia Rubiera-Sidea Group Junior Fasano (8/11), Raimond Ego Sassari-Bozen (8/11).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO