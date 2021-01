Paolo Taurino è il nuovo Coordinatore Provinciale di Confimprese Italia.

La nomina è giunta lo scorso 21 gennaio con una comunicazione sottoscritta dal presidente nazionale Guido D’Amico.

Questo il testo integrale del documento:

Con la presente si comunica che in data odierna, ai sensi dello Statuto Nazionale e del Regolamento attuativo Vigente, Le viene affidato Coordinatore Territoriale per l’attività associativa per Brindisi e Provincia.

Tale incarico, da attuare entro il 30 aprile 2021 consiste nel rappresentare la Confederazione sul territorio e nel promuoverne la relativa attività fino alla realizzazione dei requisiti necessari alla costituzione dell’Associazione territoriale ovvero il minimo numero di iscritti (51) e contestuale versamento delle relative quote d’iscrizione.

Taurino, inoltre, è stato nominato commissario ad acta di Confimprese Italia per l’iter procedurale relativo al rinnovo della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto con promessa di rato e valido