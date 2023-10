Torna con la terza edizione a Parco Buscicchio “Parco in Festa”. Legami di comunità ripropone il format che ha caratterizzato i primi anni di attività della Casa di Quartiere del quartiere Sant’Elia.

Un momento di aggregazione, in cui il divertimento e inclusione si incontrano per dare vita a una giornata di attività rivolte prevalentemente ai più piccoli.

#sport, #animazione e gustosi break gastronomici renderanno il parco, una volta di più, centro di gravità di azioni rivolte alla comunità, pensate per rinsaldare un legame basato sul rispetto e sulla condivisione, caposaldo del messaggio tradotto dall’ente gestore.

L’ennesimo passo verso la creazione di un humus territoriale consapevole e attento ai bisogni dell’altro, nel quale, attraverso il gioco e le sue regole, si costruisce la società del domani, ponendo l’accento sul diritto all’infanzia dei bambini di oggi.

Vi aspettiamo sabato 7 ottobre

Mattina dalle ore 09.30 alle 12.30

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30

in Via Andrea Mantegna n.10, per rendere possibile il futuro di chi osserva il Mondo con gli occhi grandi del presente.

⌚️Dalle 10:00

– A.S.D. Ginnastica Brindisi;

– Associazione FIAB Brindisi (Attività: Progetto “Bici è bello” impariamo ad andare in bici. Bambini dai 6-10 anni con la bici);

– A.S.D. Eurovolley Brindisi;

– A.S.D. Appia Rugby Brindisi;

– Scuola Popolare di Tennis;

– Laboratorio Creativo Scuole Aperte Partecipate;

– Stand (Esposizione) “Biblioteca Sociale Partecipata”;

– A.S.D. Robur;

– A.S.D. Brindisi Karate;

– Tiro con l’arco;

– A.S.D. San Lorenzo da Brindisi;

– ALPHA STUDIO Laboratorio NARRARE CON LO YOGA “QIn Yoga” Bambini 4-8 anni e Laboratorio PERCORSO BEN ESSERE “Bagno di Foresta” SHIRIN YOKU per adulti. (Abbigliamento comodo e copertina/Foulard);

– Mercatini – Esposizioni artistiche – food.

⌚️ Dalle 16:30

Festa inizio Catechesi con le due comunità Parrocchiali Parrocchia Cristo Salvatore – Brindisi -Sant’Elia e Parrocchia San Lorenzo da Brindisi – Brindisi – Sant’Elia Saluti del Mons. S.E. Indini

Segue Animazione con Venti & Venti