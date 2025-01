Ha preso avvio, con grande partecipazione, il progetto “Christmas on the Road: sulla Via Francigena nel Salento”, PROPOSTO dall’Associazione Il Giunco APS – ETS nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Prodotti turistici a tema festività natalizie” promosso da Aret Puglia Promozione.

Si tratta di un cammino lungo la via Francigena, in 9 tappe, da Acaya a Leuca in tutti i weekend di gennaio fino al 2 febbraio che prevede anche laboratori, degustazioni e concerti.

L’obiettivo è quello di promuovere il turismo lento, attraverso la scoperta dei tesori nascosti, delle tradizioni e di alcune piccole realtà aziendali di qualità.

Nelle prime due tappe sono stati percorsi complessivamente 30 km conclusi con due degustazioni a cura di Fra.Grante – Bottega del Gusto, due concerti a Caprarica di Lecce (Michel Godard e Nicola Fusillo) e a Cannole (La Cantiga de le Serena) e un laboratorio caseario presso l’azienda agricola Cava Verde di Calimera. Sono state visitate la Cripta di Santa Cristina a Carpignano Salentino con l’associazione Nea Carpiniana e la Torre dell’Orologio di Serrano.

Due giornate ricche di condivisioni e scoperte

Le prossime tappe:

11 gennaio 2025 da Cannole a Giurdignano;

12 gennaio 2025 da Giurdignano a Uggiano la Chiesa (via Otranto);

18 gennaio 2025 da Uggiano la Chiesa a Poggiardo;

19 gennaio 2025 da Poggiardo a Castro;

25 gennaio 2025 da Castro a Tricase;

26 gennaio 2025 da Tricase a Morciano di Leuca;

2 febbraio 2025 da Morciano di Leuca a Leuca.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

Info e prenotazione al 347-8227836 (anche whatsapp).

Il progetto è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Cannole, Caprarica di Lecce, Castrignano del Capo, Giurdignano, Poggiardo, Tricase e in collaborazione con Slow Food Lecce, Mercato dei Messapi, Fra.Grante Bottega del Gusto, Festival Il Cammino Celeste Winter, Associazione Via Francigena Pugliese, Associazione Meditinere, Zero Nove Nove, Azienda Agricola Cava Verde, Azienda Agricola Piedi Grandi, Azienda Agrituristica Sante Le Muse, Aziende Agrituristica Gli Ulivi, Azienda Agricola Mulino Maggio.

Ass. Il Giunco APS – ETS