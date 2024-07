Partita stamane, intorno alle 8.30, la XIII edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona che ha registrato il record di adesioni con 50 imbarcazioni iscritte: 72 miglia nautiche da coprire con destinazione Valona, lasciando a dritta l’isola di Saseno. Sono 41, comunque, le imbarcazioni che sono riuscite a partire regolarmente.

Con due eventi tenuti (martedì 2 luglio) nella sezione di via Amerigo Vespucci e (mercoledì 3 luglio) sul lungomare Regina Margherita, con la partecipazione degli equipaggi delle 50 imbarcazioni iscritte (record della manifestazione), la Lega Navale Italiana ha ufficialmente presentato la regata. Il dato numerico rimarca la costante crescita della regata e sottolinea la sinergia tra le due sponde, tra Brindisi e Valona, tra la LNI Brindisi e il Marina di Orikum, dove sabato 6 luglio si terrà la cerimonia di premiazione della regata.

Quest’anno – per la prima volta – la Brindisi-Valona è stata presentata anche in città, davanti alla Scalinata Virgilio, per espressa volontà del sindaco Giuseppe di Marchionna che ha più volte sottolineato l’importanza storica dell’evento e la cooperazione tra le città in termini, culturali, commerciali, turistici e sportivi.

La prima edizione si tenne nel 2011, a venti anni dallo sbarco a Brindisi dei profughi albanesi, con il nobile scopo di ricordare e ripercorrere quella rotta con altri obiettivi e significati.

In palio il «Trofeo dell’Accoglienza», riservato alla prima classificata in tempo reale, e il Trofeo «Mirko Gallone», che sarà invece assegnato all’imbarcazione che si imporrà nella classifica over-all, ossia nella graduatoria in tempo compensato.

Alla cerimonia tenuta ai piedi della Scalinata Virgilio hanno partecipato il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il vicesindaco di Valona Klevis Kasso, il comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano, il presidente della VIII Zona Fiv Alberto La Tegola.