Un congedo nel segno della gioia, della spensieratezza ma soprattutto dello sport e della famiglia.

Una sfida vinta su tutti i fronti, insomma, quella lanciata dal maestro Carmine Iaia in occasione dell’organizzazione della IV Edizione de “La Pasquetta Brindisina”, con la 14 giorni di “Fungle – Divertimento senza età” che si è quindi conclusa domenica 4 maggio alla presenza di migliaia di visitatori che hanno scelto ancora una volta il Parco “19 maggio 2012” (meglio conosciuto Parco del Cillarese) per trascorrere l’ultimo giorno dell’ultimo ponte vacanziero tra le festività religiose e istituzionali dei mesi di aprile e maggio 2025.

L’ultima giornata del suggestivo happening primaverile brindisino è stata caratterizzata da un turbinio di emozioni ed esibizioni di livello con la mattinata dedicata a sport e musica per l’evento “Non Solo…Zumba” proposto dalla Wellness Studio Asd affiliata “Uniti per lo Sport” di Brindisi e successivamente con l’intrattenimento sulle note mixate da Dj Spag.

Nel pomeriggio, prima del Gran Finale, un avvicinamento dal sapore sportivo, con gli atleti del Circolo della Scherma di Brindisi del Maestro Antonio Muraglia che si sono esibiti sul palco alternando le tre specialità della Scherma: fioretto, spada e sciabola. Poi, per scaldare il numeroso pubblico accorso ai piedi del palco l’animazione per bambini, proposta da Que LocuRa.

È quindi arrivato il momento clou con i ringraziamenti dal palco dell’organizzatore maestro Carmine Iaia che ha invitato a seguirlo per un applauso corale, l’intero staff che ha lavorato nel dietro le quinte di “Fungle – Divertimento senza età”.

Infine lo spettacolo d’eccezione con la conduzione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso con l’attesissimo spettacolo della cantante, ballerina e attrice Carolina, salita sul palco direttamente da Rai YoYo sul palco allestito nel Parco Cillarese di Brindisi accompagnata da tre ballerine selezionate dalla Asd La maison de la danse di Brindisi di Annalisa e Maristella Monaco alla presenza di un migliaio di famiglie con bambini.

Attestati di stima sono arrivati da ogni parte della Puglia per la riuscita dell’evento, questo il commento del maestro Carmine Iaia: “Non poteva esserci finale migliore! Lo spettacolo di Carolina, che ha chiuso questi 14 giorni di evento della Pasquetta Brindisina che abbiamo chiamato ‘Funge, divertimento senza età”, è andato in scena davanti a un migliaio di famiglie con figli piccoli arrivate da ogni parte della Puglia per permettere ai propri bambini di incontrare la propria beniamina per cantare e ballare insieme ma, soprattutto, per trascorrere una domenica pomeriggio tutti insieme all’aperto. È stata una grande soddisfazione che fa da contorno ai continui complimenti ricevuti in questi giorni non solo da istituzioni, enti e addetti ai lavori, ma soprattutto dai cittadini brindisini ai quali tengo molto e a tantissime persone arrivate dalle altre province di questa regione. Abbiamo tenuto sotto controllo anche i social apprendendo non solo le bellissime parole sulla questione organizzativa ma anche i suggerimenti tecnici per migliorare l’accoglienza. È stato un lavoro di squadra, come in ogni collaborazione ci sono stati anche momenti di difficoltà che però siamo riusciti ad affrontare traendone il meglio. Chiusa questa esperienza si pensa già alla prossima e anticipo che per la V edizione ci sono in ballo diverse sorprese!”

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per Maestro Carmine Iaia

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT