C’è anche la provincia di Brindisi presente al “Pasticciotto Day” previsto per domani, mercoledì 5 giugno. Tra le aziende partecipanti, infatti, vi è la Pasticceria “Cosma” di San Pietro Vernotico che offrirà alla propria clientela i pasticciotti al costo speciale di 90 centesimi. Il tutto, a conferma del gran lavoro che viene svolto quotidianamente nei laboratori di una delle pasticcerie più affermate a livello regionale.

Dalle ore 19 alle ore 23, poi, ci si trasferirà a Lecce in piazza Mazzini per l’”Expo Pasticciotto day”, con un laboratorio didattico di pasticceria per la produzione di pasticciotti a cui sarà abbinata una esposizione di specialità dolciarie salentine.

In piazza i pasticciotti avranno un costo di 1,50 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Veronesi.