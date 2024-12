Come Partito Democratico di Ceglie Messapica da tempo siamo estremamente preoccupati sull’andamento dei lavori legati ai progetti finanziati con il PNRR.

Alcuni giorni fa abbiamo sentito l’esigenza di evidenziare la necessità di chiedere una seduta di Consiglio Comunale per rendere noto quanto meno ai cittadini, considerato che la maggioranza dei consiglieri comunali, su questo argomento, non batte ciglio , quello che è il punto della situazione.

In merito vogliamo evidenziare che, per esempio, i lavori per Euro 1.060,000,00, destinati alla realizzazione della palazzina in Piazza della Repubblica, avevano come loro conclusione il 20 novembre scorso, mentre la palazzina di via Guanella, per euro 1.750,000,00 considerato che è più grande, la scadenza dei lavori è prevista per il prossimo mese di marzo. Risulta a tutti, considerato l’attuale stato dei lavori, che la scadenza, anche in questo caso, non potrà essere rispettata.

Riteniamo corretto e giusto il rispetto dei termini di una gara di appalto. Per recuperare il tempo perso, fare affidamento su un tour de force per dare un’accelerata ai lavori rappresenta, purtroppo, una notevole possibilità di determinare aumenti di incidenti sul lavoro, situazione tremendamente attuale in questi giorni.

Alla luce delle considerazioni evidenziate si rinnova la richiesta, sui progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di convocare un specifico Consiglio Comunale per fare il punto della situazione dei lavori in corso e quelli che devono ancora iniziare.

I cittadini di Ceglie hanno il diritto di sapere qualcosa in più sui progetti finanziati dal PNRR, occasione unica e irripetibile per dare una spinta positiva per dare nuovo slancio al superamento della precaria situazione economica e sociale che attanaglia la città.

Partito Democratico Ceglie Messapica