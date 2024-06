Il Partito Democratico di Ceglie Messapica esprime soddisfazione per il risultato conseguito alle elezioni Europee dell’ 08 e 09 giugno scorso, diventando la seconda forza politica a Ceglie, perno di uno schieramento progressista nella città: non era per niente scontato, dato che il partito Democratico veniva da un periodo di assenza dalla vita politica di Ceglie. A circa un anno dalla riapertura del Circolo per mano di un gruppo di compagni ed amici questo risultato ci inorgoglisce e ci sprona ancora di più a lottare per dare una prospettiva ed un futuro migliore alla nostra città.

Tutta la comunità del Partito Democratico ringrazia gli elettori che hanno voluto dare fiducia e slancio al Partito Democratico e a tutti gli attivisti che, durante la campagna elettorale, si sono adoperati per conseguire tale risultato.

Nelle prossime settimane il Partito Democratico continuerà la propria battaglia per una gestione della cosa pubblica trasparente e all’altezza delle aspettative della città, ai cittadini chiediamo di supportare il Partito Democratico nelle proprie iniziative.

PARTITO DEMOCRATICO CEGLIE MESSAPICA