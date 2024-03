Spesso sentiamo i nostri amministratori comunali di Ceglie Messapica autodefinirsi “amministratori del fare”. Boh ! A cosa si riferiscono non è dato sapere. Spesso tante cose ci sfuggono poiché stiamo ,pian ,piano, facendo, in maniera rassegnata, l’abitudine ad un modo di governare privo di logica, programmazione e di incisività per le vere problematiche e necessità sociali e di crescita della città.

Ieri una signora, che non è di Ceglie ma che ha scelto la nostra città per recuperare e realizzare un posto, nella nostra bella campagna, dove trascorrere le proprie vacanze, ci ha chiesto notizie sul Regolamento Edilizio a cui i suoi tecnici devono fare riferimento per presentare, in maniera corretta le varie autorizzazioni.

In particolare, ci chiedeva, se era valido il regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 28.11.2023. Sapevamo che il Consiglio Comunale aveva approvato un Regolamento Edilizio, in modifica a quello precedente, ma abbiamo chiesto alla gentile signora un po’ di tempo per verificare, considerato che a Ceglie non bisogna dare nulla per scontato. Infatti !

E’ vero che c’è il Regolamento ,approvato il 28 novembre 2023 con la Delibera di Consiglio Comunale n. 52, ma è come se non ci fosse. Praticamente, la maggioranza e l’amministrazione comunale ,impegnati nella perenne lotta intestina non riescono a trovare tempo e condizioni amministrative , a distanza di quattro mesi, per la necessaria approvazione finale del Regolamento Edilizio. Ovviamente tutto nel disinteresse totale di quelle che sono le necessità dei cittadini e degli operatori tecnici.

Chiediamo l’immediata adozione definitiva, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento Edilizio di Ceglie Messapica. I cittadini non possono continuare ad attendere e pagare per l’inezia di questa amministrazione comunale.

Il Partito Democratico

Circolo di Ceglie Messapica