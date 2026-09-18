Domenica 20 settembre alle 16,30 a Villa Castelli si svolgerà l’iniziativa “Pedalare insieme, senza barriere”, una giornata dedicata alla mobilità inclusiva, allo sport e alla partecipazione, nell’ambito del progetto “Centro Campus CAM – Musica senza Barriere e Mobilità Inclusiva”, realizzato con il contributo del Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità della Puglia.

L’iniziativa propone un percorso inclusivo aperto a tutti, pensato per trasformare il movimento e la scoperta del territorio in un’occasione di incontro, socializzazione e condivisione. Una passeggiata da vivere insieme, con l’obiettivo di promuovere il diritto di ciascuno a partecipare e a vivere pienamente gli spazi della propria comunità.

Al centro della giornata il tema di una mobilità accessibile e sostenibile, capace di tenere conto delle diverse esigenze delle persone e di contribuire all’abbattimento delle barriere, non soltanto fisiche, ma anche culturali e sociali.

“La mobilità è un diritto e deve essere garantita a tutte e a tutti, rendendo accessibili gli spazi, i percorsi e le opportunità di partecipazione. Ma pedalare e camminare insieme rappresentano anche una bella metafora di come dovrebbe muoversi una comunità: nessuno deve essere lasciato indietro. Per costruire comunità realmente accoglienti non basta abbattere le barriere fisiche. Occorre rimuovere quelle che spesso sono ancora più difficili da superare: i pregiudizi, gli stigmi e le barriere culturali e mentali che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità. Iniziative come “Pedalare insieme, senza barriere” consentono di vivere concretamente l’inclusione, attraverso lo sport, la condivisione e la conoscenza del territorio, facendo dello stare insieme uno strumento per costruire una società più accessibile e capace di riconoscere il diritto di ciascuno a partecipare pienamente alla vita della propria comunità – dichiara il Garante Antonio Giampietro”.

L’attività è organizzata dal Centro Accademico Musicale APS insieme a FIAB Trulli e Olivi Secolari, il cui contributo e l’esperienza dei volontari sono stati preziosi nella programmazione del percorso e nella gestione coordinata dell’iniziativa.

Al progetto partecipano inoltre, in qualità di partner, la PROCIV e il Comune di Villa Castelli, nell’ambito di una rete territoriale che condivide l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e attenzione alle esigenze di tutti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.