Dal 9 luglio al 7 settembre la città di Ceglie Messapica (Brindisi) ospiterà la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” organizzata dal Comune di Ceglie Messapica – Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Gianmichele Pavone.

12 libri in 12 giorni da leggere e da gustare, per soddisfare ogni esigenza: dalla storia alla tutela dell’ambiente, dalla musica all’amore, passando per il teatro, la famiglia, le adozioni.

I volumi verranno presentati nelle suggestive cornici delle piazze, cortili, chiostri e giardini del borgo di Ceglie Messapica, nota come “città d’arte e terra di gastronomia” per le tante testimonianze della sua storia millenaria e per le prelibatezze della tavola, apprezzate e riconosciute in tutta Italia.

Si parte il 9 luglio con Raffaele Nigro autore de “Il cuoco dell’imperatore“, edito da La Nave di Teseo, che verrà presentato alle 19:00 presso il Chiostro della MED cooking school (Via G. Elia, n. 1).

Un romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, candidato al Premio Strega 2022, in cui Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di Federico II Hohenstaufen, l’imperatore che stupì il mondo con la sua personalità poliedrica, scandagliando tra la sua sconfinata curiosità intellettuale e le più semplici superstizioni, gli amori e i matrimoni di convenienza.

Ecco il CALENDARIO degli appuntamenti:

9 luglio, ore 19:00

Raffaele Nigro, “Il cuoco dell’imperatore” (La Nave di Teseo)

Chiostro della MED cooking school, Via G. Elia, n. 1

14 luglio, ore 19:00

Roberto Pazzi, “Hotel Padreterno” (La Nave di Teseo)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

17 luglio, ore 19:00

Romana Petri, “Mostruosa maternità” (Perrone)

Chiostro della MED cooking school, Via G. Elia, n. 1

22 luglio, ore 19:00

Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil, “Invasione di campo” (Manni)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

24 luglio, ore 19:00

Eleonora Pedron, “L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita” (Giunti)

Piazza Plebiscito

30 luglio, ore 19:00

Fabio Zuffanti, Angelo Branduardi, “Confessioni di un malandrino” (Baldini+Castoldi)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

5 agosto, ore 19:00

Angelo Mellone, “Nelle migliori famiglie” (Mondadori)

Piazza Vecchia

10 agosto, ore 19:00

Marco Bonini, “L’arte dell’esperienza” (La Nave di Teseo)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

18 agosto, ore 19:00

Alessandro Gassman, Annalisa Corrado, “Io e i green heroes” (Piemme)

Orti urbani, via Muri, n. 40

24 agosto, ore 20:00

Franco Arminio, “Studi sull’amore” (Einaudi)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

2 settembre, ore 19:00

Oronzo Cilli, “Guida Completa al mondo di Tolkien” (Vallardi)

Cortile del Castello Ducale, Via Chiesa, n. 11

7 settembre, ore 19:00

Luca Trapanese, “Le nostre imperfezioni” (Salani)

Giardino del MAAC, Via Enrico de Nicola, n. 1

La partecipazione agli eventi è sempre libera e gratuita.

Non vediamo l’ora di incontrarvi ed ascoltare le riflessioni che vorrete condividere sui libri che presenteremo!

Per ogni necessità o chiarimento non esitate a contattarci.

Seguiteci sulle pagine facebook, instagram e youtube “pergustoeperdiletto”.

GustoDilettoCeglie g2.jpg