Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta in vigore dalle ore 00:00 del 4 ottobre 2024 e per le successive 14 ore. Le previsioni indicano precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con accumuli moderati, principalmente nel sud della Puglia.

In particolare, la zona più colpita sarà il Salento, dove è stata dichiarata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. Altre aree della regione, come il Gargano, il Tavoliere, e la Puglia Centrale, sono invece in allerta gialla.

Si invita la popolazione a uscire di casa solo in caso di necessità e a seguire con attenzione le norme di comportamento fornite dalla Protezione Civile.

Il servizio di Protezione Civile rimane in costante contatto con il Dipartimento nazionale e con la Regione Puglia, monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

In allegato al messaggio vi è il bollettino ufficiale che riporta maggiori dettagli sulle zone di allerta e sui rischi connessi (clicca qui)