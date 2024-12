Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta in vigore dalle ore 00:00 del 5 dicembre 2024 e per le successive 24 ore.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In particolare, nelle province di Brindisi, Lecce, Taranto e nel sud barese è stata dichiarata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali.

Altre aree della regione, come il Gargano, il Tavoliere, ed il sub appennino dauno, sono invece in allerta gialla.

Il servizio di Protezione Civile rimane in costante contatto con il Dipartimento nazionale e con la Regione Puglia, monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

In allegato il bollettino ufficiale che riporta maggiori dettagli sulle zone di allerta e sui rischi connessi (clicca qui)