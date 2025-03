È in corso oggi a Roma l’incontro già programmato con la Basell per sottoscrivere l’Accordo triennale sul Premio di Partecipazione.

La Uiltec ha partecipato con il Segretario Nazionale Daniele Mila Bailo, il Funzionario Vittorio Caleffi, il Segretario Regionale della Uiltec Puglia Carlo Perrucci e la RSU Aziendale Denis Zaccaria.

In apertura abbiamo approfondito e chiarito le dichiarazioni dell’azienda nel meeting effettuato la scorsa settimana sul ritiro dal mercato del sito di Brindisi.

Dal chiarimento aziendale si evince che in nessun consesso Basell ha comunicato la fermata dell’impianto di Polipropilene (PP2) di Brindisi. Inoltre si sta procedendo a quelle modifiche necessarie e alle relative autorizzazioni per mantenere in marcia il PP2 anche successivamente alla fermata del Cracking di Eni-Versalis.

L’approvvigionamento dei monomeri verrà garantita attraverso navi cisterna utilizzando la logistica messa a disposizione dall’Eni-Versalis.

Rimane la volontà da parte aziendale di mettere sul mercato anche il sito di Brindisi ed entro giugno si valuteranno eventuali manifestazioni d’interesse sia per la vendita in blocco dei 5 siti europei che la vendita frazionata.

La Uiltec insieme alle altre Sigle ha richiesto un incontro dell’Osservatorio Nazionale di Basell da tenere su Brindisi alla presenza delle Segreterie Nazionale e dei vertici aziendali con poteri decisionali per approfondire gli sviluppi industriali del sito.

In quella sede è indispensabile che la Lyondellbasell manifesti la scelta aziendale già comunicata e si faccia carico della garanzia occupazionale dei diretti e dell’indotto.

Per fare questo, a nostro avviso, non si può prescindere da nuovi investimenti ecosostenibili.

Carlo Perrucci

Segretario Uiltec Puglia

Coordinatore Brindisi