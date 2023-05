Prosegue l’attività di controllo lungo la filiera della pesca da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi, finalizzata a prevenire e scoraggiare la commercializzazione di prodotti ittici di dubbia provenienza.

Nella mattinata odierna, i militari della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, sono stati impegnati nel controllo della filiera ittica lungo il litorale di giurisdizione, precisamente presso le marine di Torchiarolo e San Pietro Vernotico.

L’attività è proseguita nel Comune capoluogo presso esercizi commerciali di somministrazione di prodotti ittici. Proprio durante un controllo effettuato presso un ristorante, noto per la somministrazione di prodotti ittici, i militari hanno individuato un sostanzioso quantitativo di prodotti ittici di varie specie (tonno, salmone, polpo e gamberi) e semilavorati, tutti congelati ma privi di etichettatura e di documenti commerciali e/o sanitari.

La mancanza di etichettatura o di documentazione sanitaria o commerciale comporta l’interruzione della tracciabilità lungo la filiera della pesca, rendendo impossibile agli accertatori verificare l’esatta provenienza del prodotto. A questo punto, allo scopo di prevenire che tale prodotto non conforme finisse sulle tavole di ignari clienti, si è proceduto al sequestro finalizzato alla distruzione. Per il titolare dell’esercizio è scattata la contestazione del discendente illecito amministrativo, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad un importo massimo di € 4.500.

Si coglie l’occasione per ricordare che dal consumo di prodotti non tracciati, spesso provenienti dalla pesca sportiva, senza alcuna garanzia circa provenienza e modalità di conservazione, possono derivare anche gravi problematiche di carattere igienico-sanitario.

Capitaneria di Porto di Brindisi