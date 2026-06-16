Il consiglio comunale di Cisternino si mobilita con grande decisione per chiedere alla Provincia di Brindisi di realizzare la nuova rotatoria sulla SP9 di Via Fasano, all’altezza tra il supermercato Conad e il centro di raccolta comunale di Via Libero Grassi, in un viatico trafficato in tutte le direzioni e purtroppo al centro di brutti incidenti fatali. Un punto impegnativo dove bisogna avere prudenza alla guida visto che si vengono a creare pericolosi ingorghi con le automobili che escono dal supermercato. Il problema è stato sottolineato a più riprese dalla cittadinanza con automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto per motivi familiari e professionali, e che hanno chiesto interventi definitivi di sicurezza del tratto stradale. Nel fine settimana in pieno centro a Cisternino nei pressi della Villa comunale si è costituito il comitato di raccolte firme per sensibilizzare la cittadinanza all’intervento risolutivo da parte dell’ente provinciale. Tra i più presenti l’assessore all’urbanistica Gino Convertini, l’avvocato Vito Zizzi del PD e l’assessore alle politiche sociali Mariangela Rendini.

Otre 600 firme raccolte a Cisternino nel fine settimana e la raccolta adesioni continua negli esercizi commerciali del centro cittadino. Il comitato raggiungera’ anche le frazion e le contrade per coinvolgere correttamente la cittadinanza a firmare la petizione popolare.

Il Sindaco Lorenzo Perrini continua ad impegnarsi nelle sue interlocuzioni” “La richiesta nasce dalla necessità di intervenire su un tratto particolarmente trafficato del Comune di Cisternino – dice il primo cittadino – che negli anni è stato interessato da numerosi episodi critici e da gravi incidenti, compresi due sinistri mortali che hanno profondamente segnato la comunità locale. La realizzazione della rotatoria è inoltre il punto di arrivo di un percorso amministrativo già avviato negli anni precedenti. Nel 2023 il Consiglio Comunale di Cisternino ha infatti espresso formalmente la volontà di acquisire al demanio comunale un tratto di circa 400 metri della SP9, passaggio ritenuto necessario per consentire la riorganizzazione della viabilità dell’area e favorire la realizzazione dell’intervento.

A seguito di tale richiesta, la Provincia di Brindisi ha espresso parere favorevole alla cessione del tratto stradale interessato. Nell’ambito del percorso condiviso venne inoltre individuata una disponibilità economica di circa 150.000 euro derivante dai proventi delle sanzioni stradali spettanti alla Provincia. Il Comune di Cisternino ha quindi trasferito integralmente tali somme all’ente provinciale, completando tutti gli adempimenti di propria competenza”.

Nonostante l’interesse la rotatoria non è stata ancora realizzata.

«L’adesione che stiamo registrando dimostra che si tratta di una richiesta sentita dall’intera comunità cistranese», continua il Sindaco Lorenzo Perrini. «Parliamo di un’opera attesa da anni, per la quale il Comune ha già fatto la propria parte. Continueremo a sostenere questa iniziativa affinché si possa arrivare finalmente a una soluzione concreta per la sicurezza dei cittadini».

Si aggiunge al coro l’assessore Gino Convertini “Le oltre 600 firme raccolte tra i cittadini di Cisternino rappresentano un segnale chiaro», aggiunge l’Assessore all’urbanistica – «I cittadini chiedono che venga completato un percorso già avviato e che si realizzi un’infrastruttura fondamentale per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in un punto particolarmente delicato della nostra rete viaria. La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane attraverso ulteriori appuntamenti pubblici sul territorio comunale. L’obiettivo è raccogliere il più ampio consenso possibile e trasmettere alla Provincia di Brindisi una richiesta forte e condivisa affinché l’opera venga finalmente realizzata nell’interesse della comunità cistranese.

FRANCESCO ZIZZI