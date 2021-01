Nuova sfiammata della torcia dell’impianto dello stabilimento Eni Versalis di Brindisi.

Le fiamme si sono sprigionate stamattina ed hanno una intensità e durata superiore alla media.

Secondo alcune fonti, in alcuni momenti sarebbero state tre le torce sfiammanti in contemporanea.

L’azienda non ha comunicato la causa dell’ennesimo ricorso alla procedura di emergenza.

E’ pertanto ignoto se l’origine delle sfiammate è da ricercarsi in un blocco programmato o in un inconveniente alla rete che alimenta gli impianti.

Sui social, oltre a decine di foto, è palpabile la preoccupazione inerente le sostanze emesse dalle torce e le eventuali ripercussioni sulla salute pubblica