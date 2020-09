Serata conclusiva per il festival itinerante Piano Lab della rassegna «I Concerti del Castello» in svolgimento al Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Sabato 5 settembre (ore 21) è in programma il concerto-spettacolo di Mirko Lodedo «Vi racconto il mio piano». Si tratta di un lavoro pensato appositamente per la manifestazione che celebra in Puglia il principe degli strumenti: un recital nel quale narrazione, immagini e disegno luci vengono posti al totale servizio di un concerto di piano solo, animato da musiche originali, scritte ed eseguite dallo stesso Lodedo, noto anche come fisarmonicista, i testi di Enrico Messina e l’allestimento scenico (disegno luci e regia video) di Francesco Dignitoso.

Tra racconto e performance musicale il pianista di Ceglie Messapica illustra i momenti più significativi del proprio percorso artistico presentando al pubblico gli episodi di una formazione musicale totalmente atipica.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su pianolab.me. Info 080.4301150.