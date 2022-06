Musicista lettone di Riga, da tempo residente in Puglia, la pianista Liubov Gromoglasova sarà la protagonista del concerto con cui il festival itinerante Piano Lab fa tappa a Cisternino, nel Santuario Madonna dell’Ibernia, domenica 26 giugno, alle ore 20 (biglietti 10 euro inclusi i diritti di prevendita). L’artista proporrà sei brani della Stagioni op. 37 di Ciaikovskij, il Notturno n. 3 di Balakirev, Elegia e Preludio op. 3 di Rachmaninov e Quadri da un’esposizione di Musorgskij. Insomma, un omaggio agli autori russi da parte di una musicista che in Russia, al Conservatorio di Mosca, si è formata e specializzata prima di intraprendere una carriera internazionale caratterizzata da numerose vittorie a prestigiosi concorsi e la partecipazione a manifestazioni di un certo peso come il North London Piano School Festival, il Festival di Musica Classica di Troitsk e il Mendelssohn Festival di Mosca, in Russia, nonché il Festival delle Valle d’Itria di Martina Franca.

Il concerto, realizzato con l’amministrazione comunale di Cisternino, rappresenta una delle tappe in valle d’Itria del festival organizzato da La Ghironda in collaborazione con Marangi Strumenti Musicali, la Steinway & Sons e la sezione Scuola del Fondo per l’ambiente italiano, sin dagli inizi partner di Piano Lab, manifestazione interamente dedicata al sovrano degli strumenti tenendo insieme splendore della musica e bellezza dei luoghi. E il Santuario Madonna dell’Ibernia di Cisternino, con la sua chiesetta in stile romanico risalente al XII secolo, rappresenta uno dei luoghi della regione da valorizzare.

Oltre al Fai, il festival Piano Lab vede il coinvolgimento dell’istituto di istruzione secondaria superiore Ferraris-De Marco-Valzani di Brindisi i cui studenti, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato con La Ghironda, hanno preparato per il pubblico le schede di presentazione dei luoghi nei quali si terranno tutte le tappe di Piano Lab, in arrivo a Cisternino dopo i concerti di Carovigno, Matera, Taranto e Locorotondo, tra le nove località turistiche coinvolte quest’anno: le altre sono San Pietro Vernotico, Lecce, Ceglie Messapica e, naturalmente, la città nella quale il festival Piano Lab è nato, Martina Franca, dove sono in programma l’evento Yann Tiersen in esclusiva per il Sud Italia (12 luglio), un concerto per dieci pianoforti (12 agosto) e la consueta maratona di due giorni «Suona con noi» con quindici pianoforti diffusi nel centro storico che verranno suonati da centinaia di musicisti, sia concertisti di fama che semplici appassionati di tutte le età, e senza distinzione di genere (13 e 14 agosto).

Info pianolab.me – 080.4301150.