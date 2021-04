Inizialmente prevista per lo scorso 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, e rinviata per il maltempo, si è svolta questa mattina la cerimonia di piantumazione di nuovi alberi nell’area verde di viale Istria e Dalmazia, già oggetto di un intervento analogo nei giorni scorsi.

Alla cerimonia ha partecipato il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Vito dei Normanni che l’aveva condivisa e programmata nel corso dell’ultima seduta tenutasi (ancora una volta online) in vista della Giornata della Terra.

La presenza dei giovanissimi ha rappresentato un significativo messaggio di speranza e di impegno per il futuro.