I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata lo scorso 18 novembre da un 32enne, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, per lesioni personali aggravate. In particolare, il 19 agosto 2020, l’uomo, per ragioni di gelosia ricollegabili alla frequentazione con la medesima donna, ha percosso il querelante, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni s.c. dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana.