Martedì 13 luglio alle ore 19, nell’Atrio del Castello di Mesagne, verrà presentato il libro di Catena Fiorello “Picciridda”, il romanzo di esordio del 2006 con cui l’autrice catanese ha vinto nel 2018 il Premio Elsa Morante ragazzi.

A seguire verrà proiettato il film tratto dall’omonima pubblicazione, “Picciridda – Con i piedi nella sabbia”. Adattata per il grande schermo dal regista siciliano Paolo Licata, la pellicola ha ottenuto il prestigioso premio Globo d’Oro 2020 come Migliore Opera Prima. Dopo i saluti del sindaco Antonio Matarrelli, dialogherà con l’autrice la giornalista Federica Marangio. “Una serata di letteratura, cinema e musica insieme, all’insegna di nomi di primo piano del panorama culturale ed artistico nazionale ed internazionale”, ha commentato Marco Calò, consulente alle Politiche culturali della città di Mesagne.

Il racconto del libro si snoda nel microcosmo di una meravigliosa isoletta in cui scorre il tempo di Lucia, una bambina di 11 anni che viene lasciata dai genitori in custodia alla nonna, l’autoritaria e all’apparenza fredda donna Maria. Il distacco è doloroso ma la vita continua: Lucia va a scuola, fa le sue amicizie e cerca di capire i motivi che hanno allontanato la nonna, uno dei personaggi più rispettati del paese, dal resto della famiglia e in particolare dalla sorella con cui non ha rapporti da anni. Proprio quando si avvicina il momento in cui potrà rivedere i genitori emigrati in Francia in cerca di fortuna, Lucia scopre il terribile segreto della sua famiglia. E capirà che la fermezza nel mantenere quel segreto è stato un tentativo di protezione dell’anziana donna nei suoi confronti.

Il maestro Pericle Odierna, compositore riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale, insignito del prestigioso premio Globo d’Oro 2020 come migliore colonna sonora del film, al termine della serata omaggerà con un live musicale i presenti. L’evento è patrocinato dal Comune di Mesagne nell’ambito del programma estivo promosso dall’Amministrazione Comunale.