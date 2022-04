Trionfo delle coppie tarantine nella terza tappa del Pink Padel League, torneo riservato alle donne che abbia sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, scomparsa prematuramente.

Domenica 10 aprile, a conclusione delle sfide disputate al Football Park in contrada d’Ippolito a Mesagne, sulla strada per Latiano, il primo posto per le giocatrici di livello intermedio è stato conquistato da Letizia Gigli e Andreina Bianchi, entrambe di Taranto. Secondo posto per Cinzia Rosa e Alessandra Speciale, mamma e figlia, di Taranto.

Per la sezione riservata alle giocatrici di livello avanzato, il primo posto è stato conquistato da Mariella Santini e Francesca Schiavone. Secondo posto per Natalhie Gallo e Martina Sfriso di Taranto. Entrambe le coppie sono di Taranto.

“La partecipazione di mamma e figlia conferma il fatto che il padel è uno sport per tutti e che il divertimento in campo non conosce limiti d’età”, dice Francesco Giorgino, l’organizzatore del torneo con il supporto del pink team di cui fanno parte Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e Mariella Santini. “Prosegue il nostro obiettivo per sostenere, nel nostro piccolo, il reparto dell’ospedale di Taranto che ospita i piccoli pazienti”, conclude.

Il prossimo 24 aprile, per la quarta tappa, il torneo tornerà al Macht Point di Lecce da dove è partito il 13 marzo. Il 15 maggio appuntamento a Taranto al Padel Arena che ha già ospitato le gare il 27 marzo. La conclusione del Pink Padel League è prevista al Football Park già protagonista della terza.

Per ulteriori informazioni sul torneo è possibile telefonare al numero 392/9048531.