In merito alla nota del Consigliere Greco riguardante il Canile Comunale, è evidente che ci siano dubbi sulla metodologia da lui seguita durante il sopralluogo sul posto. Secondo quanto riportato, il consigliere si sarebbe limitato a scattare delle foto senza aver chiesto chiarimenti direttamente ai gestori dell’istituzione.

Le immagini scattate dal consigliere Greco mostrano una parte del cantiere avviato alla fine del mandato dell’ex amministrazione Rossi. In tale area, di circa duecento metri quadrati, è prevista la creazione di spazi dedicati alla degenza di cani anziani e malati, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura degli animali ospitati.

Oltre a ciò, un’altra questione rimasta in sospeso riguarda il montaggio dell’inceneritore destinato agli animali, che al momento giace inattivo in deposito. L’attuale amministrazione, insediata ormai da più di due mesi, non ha ancora preso provvedimenti per portare a termine i lavori di installazione.

Dinanzi a tutto ciò, sorgono legittime domande sulla tempistica e sull’impegno dell’attuale amministrazione comunale nel concludere le opere previste per il benessere degli animali ospitati presso il Canile Comunale.

In attesa di ulteriori sviluppi, rimane da comprendere come la situazione verrà affrontata e quali saranno i passi da intraprendere per dare risposta alle necessità dei cani bisognosi di cure e ai servizi ancora incompleti.

La vicenda resta quindi aperta, in attesa che gli attori coinvolti si pronuncino e si prendano le misure necessarie per risolvere la situazione e garantire il benessere degli animali presso il Canile Comunale.

Luana Mia Pirelli già consigliera comunale con delega al benessere animale

—