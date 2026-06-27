Il Partito Democratico di Brindisi esprime soddisfazione per l’omologazione da parte della FIDAL del Centro Sportivo “L. Montanile”, un risultato che rappresenta il traguardo di un percorso di rigenerazione fortemente voluto e portato avanti dall’amministrazione comunale di centrosinistra.

Si restituisce finalmente alla città un impianto sportivo strategico, frutto di un investimento pubblico di circa 1,5 milioni di euro, destinato a promuovere l’attività sportiva, sostenere il lavoro delle associazioni e offrire ai giovani e all’intera comunità uno spazio di aggregazione, inclusione e crescita.

Le strutture sportive sono presìdi sociali prima ancora che luoghi di competizione e rappresentano un investimento sulla salute, sull’educazione e sulla qualità della vita.

Accanto alla soddisfazione non possiamo però nascondere una forte preoccupazione per quanto evidenziato dalla FIDAL nel provvedimento di omologazione.

La Federazione ha infatti rilasciato il riconoscimento evidenziando la quasi totale assenza delle attrezzature obbligatorie previste dalla normativa e imponendo una serie di prescrizioni che dovranno essere adempiute entro un anno. In caso contrario, si rischia la revoca della classificazione dell’impianto con la conseguente necessità di procedere a un nuovo collaudo, determinando ulteriori costi a carico della collettività.

Per questo riteniamo indispensabile che l’amministrazione comunale si attivi con la massima rapidità per completare le dotazioni mancanti e dare piena attuazione alle prescrizioni della Federazione. Sarebbe incomprensibile investire milioni di euro per riqualificare un impianto e poi comprometterne l’utilizzo per il mancato acquisto di attrezzature il cui costo è decisamente inferiore rispetto all’investimento complessivo.

L’obiettivo raggiunto con l’omologazione è importante ma adesso bisogna completare l’ultimo miglio nel più breve tempo possibile per consentire l’ingresso delle società sportive e consegnare alla città una struttura pienamente funzionante, sicura e capace di esprimere

tutte le sue potenzialità.

Partito Democratico Città di Brindisi