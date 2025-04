La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, comunica che è stata definita la prossima diretta televisiva relativa al campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il match scelto per il primo turno dei play-in sarà Avellino Basket-Valtur Brindisi, in programma giovedì 1° maggio alle ore 21.00 al PalaDelMauro di Avellino.

L’incontro sarà trasmesso in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su RaiPlay ed offrirà a tutti gli appassionati l’opportunità di seguire una sfida decisiva nella corsa alla fase successiva della stagione.

LA FORMULA

Con l’ultima giornata di campionato si è decisa la griglia dei play-in e dei play-off della Serie A2.

Le squadre classificate dall’8° al 13° posto nella stagione regolare sono ammesse al Play-In, con i seguenti accoppiamenti:

Primo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare)

Gara A – Avellino Basket (10^) vs Valtur Brindisi (13^)

Gara B – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro (11^) vs Reale Mutua Torino (12^)

Secondo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare)

Gara C – Flats Service Fortitudo Bologna (8^) vs vincente gara B –

Gara D – Tezenis Verona (9^) vs vincente gara A –

Accoppiamenti dei Play-off:

Rimini-Vincente D

Forlì-Cividale

Rieti-Milano

Cantù-Vincente C