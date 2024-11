Come ogni anno Piccola Industria Confindustria, insieme alle associazioni del Sistema, organizza il PMI DAY (giornata delle piccole e medie imprese associate) – uno degli eventi più significativi promossi dal Comitato Piccola Industria – con una serie di iniziative messe in campo in tutte le regioni.

Il PMI DAY ha la finalità di far incontrare l’impresa e i suoi protagonisti con il mondo della scuola. Per gli imprenditori il PMI DAY rappresenta il momento più semplice e veloce per raccontarsi, farsi conoscere e diffondere cultura d’impresa, supportando la scelta orientativa degli studenti e cercando di appassionarli alle discipline tecnico scientifiche di cui il nostro territorio ha una forte necessità per colmare l’enorme gap di competenze e figure professionali tecnico-scientifiche che affligge il Paese.

Il tema di questa edizione è “Costruire”. Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle. Costruire sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani. Costruire per creare nuovi prodotti e servizi valorizzando la capacità e i punti di forza del saper fare italiano

A partire dal 2021 la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nei giorni scorsi Piccola Industria Confindustria Brindisi ha accompagnato 50 studenti e alcuni docenti dell’IISS “Ferraris De Marco Valzani” di Brindisi a visitare gli uffici e il reparto produttivo dell’azienda associata CPL – Coop. Progresso e Lavoro – grazie anche al supporto logistico di STP, anch’essa associata, che ha curato gli spostamenti dei ragazzi.

“Il PMI DAY è un mezzo per diffondere la cultura d’impresa tra le nuove generazioni e far comprendere cosa significhi oggi fare impresa e quali prospettive si aprono nel mondo delle PMI italiane” – mette in evidenza Mario Prato, Presidente Piccola Industria Confindustria Brindisi.

“Il PMI DAY, quest’anno riveste un significato speciale per la nostra azienda, che celebra il 50° anniversario della sua fondazione. Questa iniziativa si propone come un importante ponte tra la nostra realtà aziendale e gli studenti, offrendo l’opportunità di raccontare la nostra storia e di accoglierli nel cuore del nostro mondo produttivo. È un momento prezioso per condividere i valori che ispirano il nostro impegno e la nostra visione d’impresa, con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei giovani e avvicinarli concretamente al mondo del lavoro e all’idea di impresa” afferma Antonio Spinosa – Presidente di CPL – Progresso e Lavoro scrl.

“Costruire” è l’impegno di Confindustria e del mondo dell’impresa verso un futuro migliore.