Siamo lieti di comunicare di aver ricevuto da ANCE Nazionale la comunicazione con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato i soggetti attuatori del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), che ne hanno fatto richiesta, a concludere gli interventi oltre il termine originariamente previsto del 30 giugno 2026.

La decisione del MIT rappresenta un risultato importante, che va nella direzione auspicata da ANCE e per il quale l’Associazione si è costantemente impegnata attraverso un’intensa attività di interlocuzione istituzionale. In più occasioni, infatti, il sistema ANCE aveva evidenziato la necessità di introdurre margini di flessibilità in grado di consentire il completamento degli interventi senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, i soggetti attuatori che hanno presentato apposita istanza potranno ultimare i lavori entro il 14 agosto 2026, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida PNRR 2026 e nel pieno rispetto del termine finale, non derogabile, del 31 agosto 2026 previsto dalla normativa europea.

Entro la medesima data del 31 agosto dovrà inoltre essere completato il caricamento sulla piattaforma ReGiS di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione dei target PINQuA.

Si tratta di un’opportunità concreta che consentirà di recuperare settimane preziose per completare gli interventi, favorendo una gestione più ordinata della fase conclusiva del Programma e contribuendo al pieno conseguimento dei target previsti dal PNRR. È anche la dimostrazione che il dialogo costante tra istituzioni e rappresentanze delle imprese può produrre risultati concreti, nell’interesse dei territori, delle amministrazioni e dell’intero sistema Paese.